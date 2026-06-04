Star Wars Zero Company: Release-Datum und Editionen geleakt

Nur einen Tag vor dem Start des Summer Game Fest sind neue Informationen zu Star Wars Zero Company durchgesickert.
Der Leak liefert konkrete Hinweise zum Release-Termin sowie zu den geplanten Editionen des kommenden rundenbasierten Taktikspiels.
Demnach soll Star Wars Zero Company am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.
Die Informationen stammen aus einem Bericht von Dealabs Magazine, das in der Vergangenheit bereits mehrfach frühzeitig korrekte Details zu Spieleveröffentlichungen geliefert hat.
Geplant sind offenbar zwei Versionen des Spiels. Die Standard Edition soll auf PC 49,99 US-Dollar und auf Konsolen 59,99 US-Dollar kosten. Zusätzlich ist eine Deluxe Edition im Gespräch, die mit 59,99 US-Dollar auf PC und 69,99 US-Dollar auf Konsolen angegeben wird. Konkrete Inhalte der teureren Version sind bislang nicht bekannt.
Offizielle Bestätigungen seitens des Publishers stehen aktuell noch aus, weshalb es sich weiterhin um unbestätigte Informationen handelt.
Die offizielle Präsentation von Star Wars Zero Company im Rahmen des Summer Game Fest ist hingegen bestätigt, bei dem vermutlich weitere Details zum Gameplay gezeigt werden.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh das nächste Spiel was sogesehen im September kommt….
Was soll das sein?
Hö?
Was meinst du genau?
Ma sehen wann et wirklich erscheint ✌🏻😅
Niedriger Preis zeugt eigentlich nie von gutem oder längerem Spiel 🙁
Ich glaub kaum das die das wegen dem Genre so niedrig gehalten halten, gerade mit der Lizenz dahinter.
Wenn man dadurch mehr Einheiten absetzen kann ist es am Ende für das Studio wahrscheinlich besser, was zählt ist was am Ende bei rumkommt und ja, Disney sollte langsam mal die Lizenzkosten senken, je weiter die den Namen in den Dreck ziehen.
Muss aber auch sagen das die bisherigen Star Wars Games allesamt besser sind als die letzten Filme 😅 Noch ein Grund die Lizenzgebühren zu senken.
Bin mal gespannt auf die Gameplay Präsentation, hätte es eher Mitte August veröffentlicht, schon alleine wegen dem vollgestopften September.
Ich bin mal gespannt was das wird wie es wird .
Das ist wie XCOM nur im Star Wars Universum
Für mich er ein Sale Titel also vielleicht zum Weihnachts sale
Bin gespannt auf das Gameplay, Strategiespiel im Star Wars Universe reizt mich nun nicht besonders, aber wenn das Gameplay zu überzeugen weiß, dann kann man sich das sicherlich mal anschauen.
Das ist wie XCOM im Star Wars Universum