Star Wars Zero Company: Release-Datum und Editionen geleakt

Nur einen Tag vor dem Start des Summer Game Fest sind neue Informationen zu Star Wars Zero Company durchgesickert.

Der Leak liefert konkrete Hinweise zum Release-Termin sowie zu den geplanten Editionen des kommenden rundenbasierten Taktikspiels.

Demnach soll Star Wars Zero Company am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Die Informationen stammen aus einem Bericht von Dealabs Magazine, das in der Vergangenheit bereits mehrfach frühzeitig korrekte Details zu Spieleveröffentlichungen geliefert hat.

Geplant sind offenbar zwei Versionen des Spiels. Die Standard Edition soll auf PC 49,99 US-Dollar und auf Konsolen 59,99 US-Dollar kosten. Zusätzlich ist eine Deluxe Edition im Gespräch, die mit 59,99 US-Dollar auf PC und 69,99 US-Dollar auf Konsolen angegeben wird. Konkrete Inhalte der teureren Version sind bislang nicht bekannt.

Offizielle Bestätigungen seitens des Publishers stehen aktuell noch aus, weshalb es sich weiterhin um unbestätigte Informationen handelt.

Die offizielle Präsentation von Star Wars Zero Company im Rahmen des Summer Game Fest ist hingegen bestätigt, bei dem vermutlich weitere Details zum Gameplay gezeigt werden.