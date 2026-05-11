Star Wars Zero Company: Strategiespiel offenbar kurz vor Enthüllung

Star Wars: Zero Company wurde in Südkorea offiziell eingestuft und liefert damit erste konkrete Hinweise auf das Gameplay und die inhaltliche Ausrichtung des Projekts.
Die Einstufung erfolgte durch das koreanische Game Rating and Administration Committee und beschreibt den Titel als Einzelspieler-Strategiespiel mit rundenbasierten Kämpfen im Star-Wars-Universum. Als Plattform wird bisher nur PC genannt.
Zusätzlich nennt die Altersfreigabe mehrere Inhalte, die zur Einstufung ab 15 Jahren geführt haben. Dazu gehören realistische Gewaltdarstellungen mit Waffen- und Explosionseffekten sowie die Verwendung vulgärer Sprache und Schimpfwörter während des Spielverlaufs.
Als Antragsteller wird Electronic Arts beziehungsweise EA Swiss Sarl aufgeführt, was die Verbindung zu EA bestätigt.
Die neue Bewertung dürfte die Spekulationen um eine bevorstehende offizielle Enthüllung weiter verstärken. Bislang wurde ein Release-Termin für Star Wars: Zero Company von EA noch nicht ausführlich vorgestellt.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte das nicht am 04.05 angekündigt werden sollen?
Dann wirds vermutlich das Summer Game Fest.
Bin gespannt auf das Spiel, trotzdem schade dass man kein RTS gemacht hat 🙁.
Warum immer strategie spiele, zum Glück kommt bald dieses Pod Racer Game im Oktober
Weil in dem Bereich zu wenig gekommen ist, Shooter und Action Adventures sind doch etwas ausgereizt worden.
Das letzte Star wars Strategiespiel kam vor ~20 Jahren raus
Wurde langsam Zeit das wieder was in der Richtung erscheint
nach und nach kommen die News, da wird wohl schon was größeres folgen
Ich bin gespannt ob es gut wird.
Da bin ich auch schon sehr gespannt.
Naja „enthüllt und angekündigt“ wurde es ja bereits vor einer ganzen Weile. Auch gibt’s schon Infos in welche Richtung die Reise gehen soll. Es wird eigentlich nur noch auf erstes gameplay gewartet…