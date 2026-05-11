Star Wars Zero Company: Strategiespiel offenbar kurz vor Enthüllung

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Image: Electronic Arts

Star Wars: Zero Company erhält Altersfreigabe und liefert erste Hinweise zum Gameplay.

Star Wars: Zero Company wurde in Südkorea offiziell eingestuft und liefert damit erste konkrete Hinweise auf das Gameplay und die inhaltliche Ausrichtung des Projekts.

Die Einstufung erfolgte durch das koreanische Game Rating and Administration Committee und beschreibt den Titel als Einzelspieler-Strategiespiel mit rundenbasierten Kämpfen im Star-Wars-Universum. Als Plattform wird bisher nur PC genannt.

Zusätzlich nennt die Altersfreigabe mehrere Inhalte, die zur Einstufung ab 15 Jahren geführt haben. Dazu gehören realistische Gewaltdarstellungen mit Waffen- und Explosionseffekten sowie die Verwendung vulgärer Sprache und Schimpfwörter während des Spielverlaufs.

Als Antragsteller wird Electronic Arts beziehungsweise EA Swiss Sarl aufgeführt, was die Verbindung zu EA bestätigt.

Die neue Bewertung dürfte die Spekulationen um eine bevorstehende offizielle Enthüllung weiter verstärken. Bislang wurde ein Release-Termin für Star Wars: Zero Company von EA noch nicht ausführlich vorgestellt.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 214675 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.05.2026 - 11:32 Uhr

    Hätte das nicht am 04.05 angekündigt werden sollen?
    Dann wirds vermutlich das Summer Game Fest.

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  2. Katanameister 422060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.05.2026 - 11:34 Uhr

    Bin gespannt auf das Spiel, trotzdem schade dass man kein RTS gemacht hat 🙁.

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  3. Thagor90 21740 XP Nasenbohrer Level 1 | 11.05.2026 - 11:35 Uhr

    nach und nach kommen die News, da wird wohl schon was größeres folgen

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  6. HungryVideoGameNerd 165075 XP First Star Gold | 11.05.2026 - 12:50 Uhr

    Naja „enthüllt und angekündigt“ wurde es ja bereits vor einer ganzen Weile. Auch gibt’s schon Infos in welche Richtung die Reise gehen soll. Es wird eigentlich nur noch auf erstes gameplay gewartet…

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