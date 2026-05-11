Star Wars Zero Company: Strategiespiel offenbar kurz vor Enthüllung

Star Wars: Zero Company wurde in Südkorea offiziell eingestuft und liefert damit erste konkrete Hinweise auf das Gameplay und die inhaltliche Ausrichtung des Projekts.

Die Einstufung erfolgte durch das koreanische Game Rating and Administration Committee und beschreibt den Titel als Einzelspieler-Strategiespiel mit rundenbasierten Kämpfen im Star-Wars-Universum. Als Plattform wird bisher nur PC genannt.

Zusätzlich nennt die Altersfreigabe mehrere Inhalte, die zur Einstufung ab 15 Jahren geführt haben. Dazu gehören realistische Gewaltdarstellungen mit Waffen- und Explosionseffekten sowie die Verwendung vulgärer Sprache und Schimpfwörter während des Spielverlaufs.

Als Antragsteller wird Electronic Arts beziehungsweise EA Swiss Sarl aufgeführt, was die Verbindung zu EA bestätigt.

Die neue Bewertung dürfte die Spekulationen um eine bevorstehende offizielle Enthüllung weiter verstärken. Bislang wurde ein Release-Termin für Star Wars: Zero Company von EA noch nicht ausführlich vorgestellt.