Star Wars Zero Company: Studiogründer lobt Risikobereitschaft für das Taktik-Spiel

Star Wars Zero Company entsteht mit einem mutigen Ansatz und setzt bewusst auf rundenbasierte Taktik statt gewohnter Formeln.

Das Studio Bit Reactor arbeitet mit Star Wars Zero Company an einem ambitionierten Titel, der bewusst neue Wege einschlägt und sich von klassischen Mustern entfernt.

Hinter dem Projekt aus dem Star Wars-Universum steht ein rundenbasiertes Taktikspiel, das in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment sowie Lucasfilm entsteht. Die Kooperation mit diesen etablierten Partnern gilt als entscheidender Faktor für die Umsetzung des Projekts.

Studio-Gründer Greg Foertsch betont dabei, dass insbesondere die Bereitschaft beider Unternehmen, Risiken einzugehen, eine zentrale Rolle spielt. Neue Ideen würden in der Spielebranche oft als zu riskant gelten, da wirtschaftliche Entscheidungen häufig auf Sicherheit ausgerichtet seien.

Gerade deshalb hebt Foertsch die Unterstützung durch die beteiligten Partner hervor. Sowohl Respawn als auch Lucasfilm hätten dem Team Vertrauen entgegengebracht, obwohl das Konzept deutlich von bisherigen Projekten im Franchise abweicht. Die Entscheidung, ein taktisches Spiel innerhalb eines so bekannten Universums zu entwickeln, gilt als ungewöhnlicher Schritt.

Ein Blick auf frühere Projekte zeigt jedoch, wie herausfordernd dieser Ansatz sein kann. Auch das Spiel Marvel’s Midnight Suns, an dem Teile des Teams beteiligt waren, erhielt zwar positive Kritiken, blieb jedoch kommerziell hinter den Erwartungen zurück.

Trotz solcher Erfahrungen setzt das Team nun auf eine neue Chance im Bereich der Taktikspiele. Die Verbindung aus einem bekannten Franchise und einem weniger verbreiteten Genre könnte neue Impulse setzen, bringt jedoch auch ein gewisses Risiko mit sich.

Innerhalb der aktuellen Entwicklung wird deutlich, dass die Beteiligten bewusst auf Innovation setzen, statt auf Wiederholungen bewährter Konzepte. Genau dieser Ansatz könnte darüber entscheiden, wie sich Star Wars Zero Company am Markt behauptet.