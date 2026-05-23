STARBITES: Sci-Fi-Abenteuer auf einem Wüstenplaneten gestartet

Starbites schickt Spieler auf die Suche nach einem Geheimnis unter dem Wüstensand.

Ein geheimnisvoller Wüstenplanet, abgestürzte Raumschiffe und ein gewaltiger Roboter bilden die Kulisse für ein neues Sci-Fi-Abenteuer auf Xbox. Mit Starbites ist das neue Spiel von Entwickler IKINAGAMES und Publisher NIS America jetzt erhältlich.

Die Geschichte spielt auf dem Planeten Bitter, der von den Überresten eines interstellaren Krieges geprägt wurde. Vor 45 Jahren endete der Konflikt auf mysteriöse Weise, als sämtliche Raumschiffe aus unbekannten Gründen auf der Oberfläche des Planeten abstürzten.

Im Mittelpunkt steht die junge Bergungshelferin Lukida. Ihr größter Wunsch ist es, Bitter zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Doch ein plötzlicher Angriff eines riesigen Roboters setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch die Zukunft des gesamten Planeten verändern könnte.

Gemeinsam mit ihren Verbündeten macht sich Lukida auf die Suche nach Antworten und deckt dabei immer mehr Geheimnisse auf, die tief unter dem Sand von Bitter verborgen liegen.

Starbites wurde von IKINAGAMES entwickelt und von NIS America veröffentlicht. Der Titel ist seit dem 21. Mai 2026 erhältlich.