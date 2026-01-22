Starbreeze: Neue Entlassungen erschüttern Payday‑3‑Studio

Warum erneut Mitarbeiter gehen müssen, wie tief die Payday‑3‑Probleme wirklich reichen und was das für die Zukunft des Studios bedeutet.

Bei Starbreeze kommt es erneut zu Entlassungen. Mehrere Mitarbeiter bestätigten die Kündigungen öffentlich auf LinkedIn – eine offizielle Stellungnahme des Studios steht bislang aus.

QA‑Veteran Alexander Pereswetoff‑Morath schrieb, dass er nach über sieben Jahren im Unternehmen nun wohl gehen müsse. Auch Senior Tech Producer Sabina af Jochnick erklärte, dass ihre Position im Zuge der Entlassungen als „redundant“ eingestuft wurde und sie sich beruflich neu orientieren müsse.

Die Lage bei Starbreeze bleibt angespannt: Payday 3 kämpft seit seinem Release 2023 mit massiven Problemen, die zu Spielerabwanderung, Kritik und schließlich zur Entlassung des damaligen CEOs Tobias Sjögren führten.

Ende 2024 kündigte das Studio zudem an, im zweiten Jahr deutlich weniger in neue Inhalte zu investieren.

Trotz reduzierter Ressourcen wurde das Spiel weiter gepflegt. Das jüngste Update vor einer Woche brachte den neuen „Shopping Spree“-Heist sowie Balance‑Anpassungen.

Wie viele Mitarbeiter betroffen sind und welche Bereiche besonders getroffen wurden, ist noch unklar.