Starbreeze: Project Baxter zugunsten von PAYDAY eingestellt

Starbreeze Entertainment stellt die Entwicklung von Project Baxter ein und fokussiert sich auf die PAYDAY-Reihe. Dadurch entsteht im dritten Quartal 2025 eine Wertminderung von rund umgerechnet 23,2 Millionen Euro auf frühere Entwicklungskosten, wie das Unternehmen bekannt gab.

Starbreeze hatte sich die Rechte am weltbekannten Rollenspiel Dungeons & Dragons gesichert, um es in seinem kommenden Titel Project Baxter zu verwenden.

Die Lizenzvereinbarung mit Wizards of the Coast ermöglichte die Integration des Fantasy-Universums in das Spiel.

Project Baxter war für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant und sollte von Starbreeze selbst entwickelt und veröffentlicht werden. Das Spiel sollte kooperativen Multiplayer, ein Games-as-a-Service-Modell und ein episches Spielerlebnis bieten.

„Das war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung“, sagte Adolf Kristjansson, CEO von Starbreeze. „Unsere Strategie ist klar: PAYDAY ist eine der bekanntesten Marken im Gaming-Bereich mit einer unvergleichlichen Reichweite und einem einzigartigen Potenzial. Indem wir unsere Investitionen und Talente hier konzentrieren, können wir die Bereitstellung beschleunigen, den Spielern mehr Inhalte bieten und die Position von Starbreeze als klarer Marktführer im Heist-Genre stärken. Es geht darum, unseren Fokus zu schärfen, um langfristig den größtmöglichen Wert für unsere Spieler, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre zu schaffen.“

Im Zuge der Einstellung von Project Baxter hat Starbreeze Teile des Entwicklerteams auf andere Projekte innerhalb des Unternehmens verteilt – vorrangig auf die PAYDAY-Reihe. Damit stärkt das Studio laufende Produktionen, reduziert die Abhängigkeit von externen Neueinstellungen und bündelt Know-how dort, wo es den größten Effekt erzielt.

Für Mitarbeitende, die intern nicht weiterbeschäftigt werden können, bietet Starbreeze aktive Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung innerhalb der Branche.