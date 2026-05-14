Stardew Valley: Entwickler erwägt Untreue-Feature mit Konsequenzen

Eine mögliche Erweiterung der Beziehungsmechaniken in Stardew Valley sorgt für Diskussionen, nachdem Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone offen über die Einführung von Untreue im Spiel gesprochen hat. Dabei stellt er klar, dass ein solches Feature nur mit deutlichen Konsequenzen denkbar wäre.

Im aktuellen Stand erlaubt das Spiel zwar Beziehungen und Heirat mit Bewohnern von Pelican Town, schließt jedoch parallele Romanzen aus. Wer eine neue Beziehung eingehen will, muss sich zunächst scheiden lassen.

Barone sieht in einem Sandbox-System grundsätzlich Raum für moralisch fragwürdige Entscheidungen, sofern diese spürbare Auswirkungen haben. Eine mögliche Untreue-Mechanik würde daher nicht folgenlos bleiben, sondern gezielt negative Reaktionen auslösen.

Konkret spricht der Entwickler davon, dass betroffene Figuren entsprechend reagieren würden. Beziehungen könnten zerbrechen, das soziale Umfeld würde sich gegen den Spieler wenden und das Spielgeschehen stärker von Konflikten geprägt sein.

Gleichzeitig zeigt sich Barone unschlüssig, ob ein solches System zur Grundstimmung des Spiels passt. Stardew Valley gilt bewusst als entspannte Auszeit vom Alltag, weshalb zu realitätsnahe Konflikte das Gesamtbild verändern könnten.

Ob die Idee tatsächlich umgesetzt wird, bleibt offen. Während Stardew Valley weiterhin Updates erhält, arbeitet Barone parallel an seinem nächsten Projekt Haunted Chocolatier, das sich weiterhin in Entwicklung befindet.