Stardew Valley: Entwickler wird niemals Geld für DLCs verlangen

Autor:, in / Stardew Valley

Einer der erfolgreichsten Indie-Titel aller Zeiten ist Stardew Valley. Doch nicht nur das Spiel ist so beliebt, sondern auch der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone dahinter.

Dieser genießt in der Community einen guten Ruf, da er trotz seines Erfolges noch so nah an der Community und bodenständig geblieben ist. Ein kürzlich veröffentlichter Tweet von ihm, verstärkt seine Position jetzt noch etwas mehr.

So schrieb ConcernedApe bei „X“: „Ich schwöre bei der Ehre meines Familiennamens, ich werde niemals Geld für einen DLC oder ein Update verlangen, solange ich lebe. Macht ein Screenshot davon und beschämt mich, wenn ich diesen Schwur jemals breche.“

Er erwähnte auch, dass er weiterhin an der Portierung des kürzlich für PC erschienenen Updates 1.6 für Stardew Valley arbeitet. Dieses soll „so bald wie möglich“ für Konsolen und mobile Geräte erscheinen.

„Die Portierungen und das nächste PC-Update sind noch in Arbeit. Ich weiß, dass es sehr lange dauert, aber ich habe jede Minute damit zu tun. Ich persönlich habe jeden Tag an der mobilen Portierung gearbeitet. Ich werde es ankündigen, wenn es wichtige Neuigkeiten gibt (z.B. ein Veröffentlichungsdatum). Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer.“

Stardew Valley ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, PC und Mobile Geräte erhältlich.