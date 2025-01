Stardew Valley: Noch in 50 Jahren neue Inhalte?

Im Interview mit NPR offenbart Eric „ConcernedApe“ Barone, dass er es sich durchaus vorstellen könnte, noch in 50 Jahren neue Inhalte für Stardew Valley zu veröffentlichen.

Dazu habe er immer die Kritik seitens der Spieler im Blick, um diese in zukünftige Pläne einfließen zu lassen. In Form seiner kontinuierlichen Unterstützung möchte Barone den zahlreichen Fans, die den Erfolg erst möglich machten, etwas zurückgeben:

„Ich nehme viel von dem auf, was die Fans sagen. Ich achte darauf, was sie denken und was sie kritisieren. Und die Spieler sind sehr wichtig für mich. Ich meine, ich werde nie vergessen, dass es den Spielern zu verdanken ist, dass ich in dieser Position bin, dass das Spiel populär werden konnte, dass meine Träume als Spieleentwickler wahr geworden sind.“

Laut Barone sei es allerdings auch möglich, einem Spiel zu viel Inhalte hinzuzufügen und es zu überladen. Außerdem habe er auch Interesse daran, in seinem Leben an mehr als einem Spiel zu arbeiten. Trotzdem halte er es für möglich, dass er auch in 50 Jahren noch neue Inhalte für Stardew Valley veröffentlichen werde:

„Ich denke, ein Spiel kann zu viel Inhalt haben. Und ich möchte, dass Stardew Valley das beste Spiel wird, das es sein kann. Wenn ich also das Gefühl habe, dass es anfängt, so sehr mit Inhalten überladen zu werden, dass es dem Unterhaltungsfaktor des Spiels schadet, würde ich an diesem Punkt aufhören.“ „Eine andere Sache ist, dass ich mehr als ein Spiel in meinem Leben machen möchte. Wenn man die Entwicklungszeit mitrechnet, arbeite ich nun schon seit über 12 Jahren an Stardew Valley.“ „Ich möchte nicht definitiv sagen, dass die Tür dafür jemals geschlossen sein wird, denn ich denke, ich werde immer den Wunsch haben, zurückzukommen und vielleicht das eine oder andere hinzuzufügen. Vielleicht kann ich sogar in 50 Jahren noch etwas hinzufügen.“ „Ich mag es, Dinge zu erschaffen. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals zur Ruhe setzen werde. Ich denke, es wäre lustig, ein Update zu veröffentlichen, wenn ich 90 Jahre alt bin – falls ich so lange lebe. Hoffen wir’s.“