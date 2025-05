Stardew Valley: Schöpfer deutet möglichen Nachfolger an

Autor:, in / Stardew Valley

In einem Interview erwähnt Eric „ConcernedApe“ Barone die Möglichkeit eines Nachfolgers zum Farming-Spiel Stardew Valley.

Für Eric „ConcernedApe“ Barone ist Stardew Valley ein Herzensprojekt, für welches er am liebsten noch in 50 Jahren neue Inhalte veröffentlichen würde. Nebenbei arbeitet der Entwickler allerdings auch an seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier.

Dass ein Nachfolger zur beleibten Farming-Simulation doch nicht so unwahrscheinlich ist, wie viele denken, lassen jetzt neue Aussagen Barones im Interview mit TigerBelly erahnen:

Zwar hebt er zunächst die Vorteile eines bereits fertiggestellten Grundgerüsts wie in Stardew Valley hervor, erwähnt anschließend aber die Möglichkeit eines Nachfolgers:

„Alle Systeme – alle wichtigen Systeme – sind bereits fertig. Das sind die Dinge, die keinen Spaß machen. Wenn ich jetzt ein Update [für Stardew Valley] mache, heißt es: Oh, füge dies ein, füge das ein. Fügen wir grünen Regen hinzu – diese zufälligen, skurrilen Ideen.“ „Um ehrlich zu sein, könnte ich vielleicht ein Stardew Valley 2 machen.“