Stardew Valley: Schöpfer stellt Community über Profit und lehnt Mikrotransaktionen ab

Stardew Valley-Schöpfer erklärt, warum er kein Geld mit Mikrotransaktionen aus Spielern herauspressen will.

Während viele Spiele auf Mikrotransaktionen, Battle Passes und kostenpflichtige Erweiterungen setzen, verfolgt Stardew Valley seit Jahren einen anderen Weg. Entwickler Eric Barone hat nun erneut erklärt, warum er bewusst auf zusätzliche Monetarisierung verzichtet.

In einem aktuellen Statement machte Barone deutlich, dass ihm die Wertschätzung der Community wichtiger sei als mögliche Zusatzeinnahmen.

Seiner Ansicht nach würde es ihn deutlich glücklicher machen, von den Spielern respektiert und geschätzt zu werden, als den maximal möglichen Gewinn aus dem Erfolg des Spiels herauszuholen.

Diese Philosophie prägt Stardew Valley seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016. Das Farming-Rollenspiel ist bis heute als einmaliger Kauf erhältlich und verzichtet vollständig auf Mikrotransaktionen oder Ingame-Käufe.

Trotz des enormen Erfolgs hat Barone seit dem Release bereits sechs große Inhaltsupdates veröffentlicht, die sämtlich kostenlos angeboten wurden. Gleichzeitig erklärte er mehrfach, dass er auch künftig keine kostenpflichtigen Inhalte oder ähnliche Monetarisierungsmodelle für Stardew Valley einführen möchte.

Der Erfolg gibt dem Entwickler recht. Stardew Valley zählt heute zu den beliebtesten Indie-Spielen aller Zeiten und verfügt über eine außergewöhnlich loyale Community. Während viele Publisher nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen, setzt Barone weiterhin auf ein Modell, bei dem die Spieler nach dem Kauf des Spiels sämtliche Inhalte ohne weitere Kosten erhalten.

Seine Aussagen sorgen daher erneut für positive Reaktionen innerhalb der Gaming-Community und werden von vielen Spielern als Gegenentwurf zu aktuellen Monetarisierungstrends der Branche gesehen.