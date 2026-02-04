Stardew Valley: Schöpfer würde liebend gerne einen Nachfolger machen

Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone erklärt, warum ihn eine neue Welt reizt und weshalb Pelican Town trotzdem ein Hindernis bleibt.

Stardew‑Valley‑Schöpfer Eric Barone hat sich erneut zur Frage geäußert, ob er statt weiterer Updates irgendwann ein Stardew Valley 2 entwickeln würde. Und diesmal klingt er so offen wie selten zuvor.

Barone sagt klar, dass er grundsätzlich große Lust hätte, ein komplett neues Spiel im Stardew‑Universum zu erschaffen. Eine neue Reihe von Charakteren, eine neue Welt und das Gefühl grenzenloser Möglichkeiten würden ihn reizen – ähnlich wie damals 2012, als er mit der Entwicklung des ersten Spiels begann.

Für ihn und sein Team wäre es „spaßig und aufregend“, wieder bei Null anzufangen.

Gleichzeitig sieht Barone aber ein Problem: Die enorme Bindung der Community an Pelican Town und seine Bewohner. Völlig neue Figuren könnten Fans abschrecken, meint er. Eine Alternative wäre, die bekannten Charaktere in ein neues Abenteuer mitzunehmen – doch dann, so Barone, würde er sich wieder in denselben kreativen Grenzen bewegen.

Interessant ist auch, dass Barone bereits einmal mit der Arbeit an einem Stardew Valley 2 begonnen hatte. Das Projekt legte er jedoch zugunsten von Haunted Chocolatier auf Eis. Dieses Spiel bezeichnet er selbst als eine Art „Stardew Valley 2“, auch wenn es spielerisch und thematisch einen anderen Weg einschlägt.