Stardew Valley: Schöpfer würde liebend gerne einen Nachfolger machen

Stardew‑Valley‑Schöpfer Eric Barone hat sich erneut zur Frage geäußert, ob er statt weiterer Updates irgendwann ein Stardew Valley 2 entwickeln würde. Und diesmal klingt er so offen wie selten zuvor.
Barone sagt klar, dass er grundsätzlich große Lust hätte, ein komplett neues Spiel im Stardew‑Universum zu erschaffen. Eine neue Reihe von Charakteren, eine neue Welt und das Gefühl grenzenloser Möglichkeiten würden ihn reizen – ähnlich wie damals 2012, als er mit der Entwicklung des ersten Spiels begann.
Für ihn und sein Team wäre es „spaßig und aufregend“, wieder bei Null anzufangen.
Gleichzeitig sieht Barone aber ein Problem: Die enorme Bindung der Community an Pelican Town und seine Bewohner. Völlig neue Figuren könnten Fans abschrecken, meint er. Eine Alternative wäre, die bekannten Charaktere in ein neues Abenteuer mitzunehmen – doch dann, so Barone, würde er sich wieder in denselben kreativen Grenzen bewegen.
Interessant ist auch, dass Barone bereits einmal mit der Arbeit an einem Stardew Valley 2 begonnen hatte. Das Projekt legte er jedoch zugunsten von Haunted Chocolatier auf Eis. Dieses Spiel bezeichnet er selbst als eine Art „Stardew Valley 2“, auch wenn es spielerisch und thematisch einen anderen Weg einschlägt.
Das ist wie beim Restaurant-Inhaber, der sich nicht traut, an den Gerichten oder Preisen was anzupassen, weil sonst alle Stammkunden niemals wieder kommen würden. Am Ende ist es so: Man verliert ein paar und bekommt dafür andere hinzu.
Do it!
Schön zu lesen wie sich der Mann noch Gedanken um die Spieler macht, wünsche ihm Erfolg bei kommenden Projekten.
Und sein Team“? 🤔 hä klärt mich auf, ich dachte immer er hat Stardew allein gemacht 🤔
Hat er auch.
Er hat aber im Zuge spätere Updates (hauptsächlich MP Aspekte) jemand anderes dazu geholt, weil er sich da nicht so gut mit auskannte.
Seit er an Haunted Chocolatier arbeitet hat er zudem zusätzliche Hilfe eingestellt, die ihm bei den neuen Updates für SDV helfen.
Ah alles klar 👍
Einfach ein neuen Teil machen, mit nem Ort, der in der Nähe von Pelican Town ist und dann im Spiel Möglichkeit geben, dass man auf den Spielstand von SDV zurückgreifen kann.
Entweder man kann dann sogar den Ort besuchen und somit beide Spiele verbinden oder wie es manche andere Spiele machen, Bewohner aus SDV 1 lassen sich als Besucher im neuen Teil blicken.
Denk da an Rune Factory oder damals HM A Wonderful Life, wo man per Adapter auf Friends of Mineral Town zugreifen konnte.
Aber das alles ist eh Zukunftskram. Demnächst steht erstmal SDV 1.7 an und irgendwann Haunted Chocolatier.
Freue mich erst einmal auf sein neues Spiel und SDV macht mir immer noch Bock. Kann noch warten auf den zweiten Teil.
Ich werde auch mal nach längerer Abstinenz wieder reinschauen. Tolles Game.