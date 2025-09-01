Stardew Valley: Update 1.7 angekündigt

Das Farmspiel Stardew Valley bekommt mit Version 1.7 ein weiteres Update spendiert.

Mit mehr als 41 Millionen verkauften Einheiten zählt Stardew Valley zu den erfolgreichsten Videospielen. Das Farmspiel wurde 2016 veröffentlicht und ist auf Konsolen, PC und Mobile erhältlich.

Im Dezember erhielt Stardew Valley mit Update 1.6 sein letztes großes Update.

Jetzt wurde ein weiteres angekündigt.

Sein Schöpfer Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe, kündigte Update 1.7 am Wochenende auf dem Konzert Stardew Valley: Symphony of Seasons an.

Was das neue Update enthalten wird oder wann es veröffentlicht wird, darüber gab der Videospieldesigner keine Auskunft. Der Entwicklung seines anderen Spiels, Haunted Chocolatier, soll es aber nicht in die Quere kommen, wie er sagt.