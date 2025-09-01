Stardew Valley: Update 1.7 angekündigt

Mit mehr als 41 Millionen verkauften Einheiten zählt Stardew Valley zu den erfolgreichsten Videospielen. Das Farmspiel wurde 2016 veröffentlicht und ist auf Konsolen, PC und Mobile erhältlich.
Im Dezember erhielt Stardew Valley mit Update 1.6 sein letztes großes Update.
Jetzt wurde ein weiteres angekündigt.
Sein Schöpfer Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe, kündigte Update 1.7 am Wochenende auf dem Konzert Stardew Valley: Symphony of Seasons an.
Was das neue Update enthalten wird oder wann es veröffentlicht wird, darüber gab der Videospieldesigner keine Auskunft. Der Entwicklung seines anderen Spiels, Haunted Chocolatier, soll es aber nicht in die Quere kommen, wie er sagt.
Find ich geil!
Hab vor 3 Wochen wieder angefangen und bin gestern im Jahr 3 angekommen nach knapp 70 Std.
Spiel dieses mal auf PC (zuvor ca. 600Std. XBOX).
Das Game ist sooooooooo genial und perfekt nach einem stressigen Tag.
Das ist so unendlich entschleunigend und sehr befriedigend.
Bin mir sicher das ich das auch in 20 Jahren immer wieder mal anfassen werde da es einfach Zeitlos ist.
Volle Zustimmung.
Vorteil bei PC, du kannst noch Mods installieren.
Hab mir dort einigen QoL installiert, z.B. Zeit anhalten.
Dadurch wird das Spiel noch entschleunigter^^
Eric ist einfach nur fantastisch und was man so mitbekommt, so bodenständig geblieben.
Bin schon sehr gespannt, was er sich für 1.7 einfallen lassen wird.
Ich hätte gern noch weitere Saisonale Outfits für die Bewohner und die eignen Kinder sollen älter werden können – wenn man will.
Das ist Service. Ich habe mal wieder Bock auf ein neues Spiel (bzw. Leben).
Was da über die Jahre alles an kostenlosen (!) Inhalten dazukam, ist wirklich der Wahnsinn. Und dann kostet das Spiel noch weniger als mancher DLC oder Skin für 70 € Spiele.
Naja, er ist halt sein eigener Boss und für ihn dürfte Geld, im Gegensatz zu anderen Studios, keine Rolle spielen. Er dürfte um die 300 Mio auf dem Konto haben. Daher kann sich in sseiner Leidenschaft austoben und alle Gratis bringen. 🙂
Jap.
Er macht halt Spiele. AAA-Studios machen Produkte xD
Tolle Arbeit von dem Entwickler alles kostenlos anzubieten.