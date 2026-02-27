Stardew Valley: Zwei neue Heiratskandidaten vorgestellt

Mit Update 1.7 für Stardew Valley werden Spielern zwei neue Kandidaten zum Heiraten zur Verfügung stehen.

In einem neu veröffentlichten 10-year Anniversary Video blickt Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe, auf die bewegte Geschichte des von ihm ins Leben gerufenen Abenteuers zurück.

Barone zeigt dabei frühe Builds aus Anfangszeiten und teilt seine Gedanken zu verschiedenen Updates, die Stardew Valley über die Jahre zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Doch auch für die Zukunft hat er Neuigkeiten im Gepäck. So wird es mit dem kommenden Update 1.7 zwei neue Heiratskandidaten geben: Clint und Sandy.

Clint ist als Schmied ein gern und oft gesehener Geselle unter den Stardew Valley-Spielern. Seit jeher ist er unglücklich in Emily verliebt, die seine Liebe nicht erwidert. Möglicherweise könnte da eine Hochzeit mit dem Spieler-Charakter Abhilfe schaffen.

Sandy ist die Managerin des Oase-Ladens in der Wüste, wodurch Spieler sie erst zu einem späteren Zeitpunkt des Spiel das erste Mal treffen. Obwohl Sandy immer durch ihre Freundlichkeit auffällt, gab es bisher relativ wenige Möglichkeiten mit ihr zu interagieren. Das scheint sich Mit Update 1.7 zu ändern.

5 Kommentare Added

    • buimui 454370 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.02.2026 - 07:25 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Zum Glück.

      Die Belieferung mit kostenlosen Content ist Besipellos und viele Studios könnten sich ein Beispiel daran nehmen.

      2
      • Terendir 156700 XP God-at-Arms Gold | 27.02.2026 - 08:30 Uhr
        Antwort auf buimui

        sollten sie wirklich…
        großartiger Typ der Barone. Sehr sympathisch und großartige Arbeit die er leistet… Wahnsinn.

        0
  2. Homunculus 296780 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.02.2026 - 09:01 Uhr

    Sandy kann ich ja noch verstehen, aber Clint – wtf.. wer will Clint daten?!

    0

