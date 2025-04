Stardiver: Sci-Fi-Abenteuer erforscht Unterwasserwelt

Autor:, in / Stardiver

Atmet tief durch, denn Stardiver, ein visuell ansprechendes und storyreiches Unterwasser-Science-Fiction-Spiel, erscheint demnächst für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Dieser Indie-Titel verbindet freies Erkunden mit leichten Kämpfen, dem Sammeln von Ressourcen und einer Geschichte, die auf dringenden, realen Themen wie KI-Ethik und Klimakollaps basiert.

Eine Mission, auf die ihr nicht vorbereitet wart

Wir schreiben das Jahr 3076. Nach 387 Tagen im Kryoschlaf erwacht ihr in der Umlaufbahn eines vergessenen Planeten, um das Verschwinden eines KI-Forschungsschiffs zu untersuchen. Was als Suchmission beginnt, wird bald zu einer Überlebensherausforderung, als eine mysteriöse Macht beginnt, sich in jeden Ihrer Schritte einzumischen.

Geführt von Zera, der KI an Bord eures Schiffs, reist ihr durch 20 erzählerische Missionen auf der Suche nach der Wahrheit – und einem Weg nach Hause.

Story-basierte Erkundung mit genre-übergreifendem Gameplay

Auch wenn Stardiver ein ruhiges, fesselndes Tempo vorlegt, ist es alles andere als passiv. Das Spiel mischt Elemente aus Action, Crafting und dem Lösen von Rätseln, um einen dynamischen Spielverlauf zu schaffen, der sowohl Neugier als auch Vorsicht belohnt.

Features

Eine handgefertigte 30 km² große Unterwasserwelt mit farbigen Themenbiomen

Mehrere Perspektiven: 3rd-Person, Cockpit und 1-Person-Schwimmen

35 Erfolge zum Freischalten

Eingebauter Screenshot-Modus

Themen wie KI-Bewusstsein, Umweltveränderung und moralische Entscheidungen

Eine Reise unter die Oberfläche – und darüber hinaus

In Stardiver geht es nicht nur um Erkundung, sondern auch um Verantwortung, Entdeckung und die stille Macht der Wahl.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Erzählung, Atmosphäre und genre-übergreifendem Gameplay bietet das Spiel eine neue Sicht auf Science Fiction in interaktiver Form.

Ganz gleich, ob ihr von der Grafik, der Geschichte oder der Herausforderung des Überlebens in einem feindlichen Ozean angezogen werdet, Stardiver verspricht eine Reise, die ihr noch lange danach nicht vergessen werdet.