Starfield: 12 Minuten Gameplay mit DLSS 5

In 12 Minuten Gameplay demonstriert Starfield die neuen Grafikfeatures mit DLSS 5 und Raytracing, während die KI-gestützte Technologie unter Spielern für Diskussionen sorgt.

Auf der GPU Technology Conference 2026 (GTC) gab es 12 Minuten Gameplay aus Starfield, die die neuen Grafikfeatures inklusive DLSS 5 aufzeigen. Die Demo-Aufnahmen zeigen den Raumhafen mit Stationen und Städten, alles mit beeindruckender Detailtiefe.

Das Feature soll die Leistung auf unterstützten Nvidia-Grafikkarten deutlich verbessern, ohne dass die visuelle Qualität sichtbar leidet, und gleichzeitig realistische Licht- und Schatteneffekte in der offenen Weltraumwelt ermöglichen.

Das neue DLSS 5-Feature ist jedoch umstritten. Viele Spieler und Entwickler äußern Bedenken, dass generative KI in Spielen den künstlerischen Stil verfälschen könnte oder zu uniformen und „künstlich wirkenden“ Effekten führt.

Kritiker fürchten, dass solche automatischen Optimierungen den kreativen Input der Designer überlagern könnten, während Nvidia betont, dass DLSS 5 die Szene respektiert, 3D-geführt arbeitet und Künstlern die Kontrolle über das Endergebnis lässt.