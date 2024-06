Starfield: 120fps auf Xbox Series S dank Mod

Autor:, in / Starfield

Mit einer Mod aus dem Creation Store sind auch auf Xbox Series S 120fps in Starfield möglich.

Dank dem jüngsten Update und einer Mod läuft das Rollenspiel Starfield auch auf Xbox Series S mit bis 120fps.

Auf dem YouTube-Kanal von Fuzion Xbox Testing wird ein entsprechendes Video gezeigt, in dem Starfield mit Mods in der Auflösung 900p läuft und die Framerate bis zu 120fps ermöglicht.

Wie man sich denken kann, läuft das Spiel aber keinesfalls ohne Fehler. Tearing und weiße Streifen auf dem Bildschirm trüben den Ausflug auf fremde Planeten und ins All. Dennoch ist es beeindruckend, was die Konsole so alles schafft.