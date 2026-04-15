Starfield: 140.000 verkaufte PS5-Einheiten laut Schätzungen

Starfield auf PlayStation 5 startet solide aber bleibt deutlich hinter dem Potenzial eines Bethesda Blockbusters zurück.

Eine Woche nach dem Launch auf der PlayStation 5 liefern neue Schätzungen ein klares Bild zur Performance von Starfield. Laut Alinea Analytics konnte die PS5-Version rund 140.000 Einheiten verkaufen und damit etwa 7,7 Millionen US-Dollar Umsatz generieren.

Die Zahlen, die für viele Portierungen respektabel wirken, bleiben im Kontext eines der größten Rollenspiele des Jahrzehnts jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Besonders auffällig wird diese Einordnung im Vergleich zur bisherigen Gesamtentwicklung des Spiels. Während der Launch auf Sonys Plattform gleichzeitig mit dem bislang größten Update erfolgte, das erstmals das manuelle Fliegen zwischen Planeten ermöglicht, zielte diese Erweiterung vor allem darauf ab, bestehende Kritikpunkte zu adressieren und die aktive Spielerschaft zurückzugewinnen. Dieser Ansatz scheint zumindest teilweise aufgegangen zu sein.

Parallel zum PS5-Release und dem Update am 7. April verzeichnete auch die PC-Version auf Steam einen spürbaren Schub. Innerhalb kurzer Zeit wurden dort zusätzliche 55.000 Exemplare verkauft, was einem Umsatz von rund 2,3 Millionen US-Dollar entspricht. Insgesamt überschritt Starfield auf Steam damit die Marke von 200 Millionen US-Dollar Umsatz.

Schon vor der Veröffentlichung auf der PS5 hatte sich das Spiel auf Steam rund 3,7 Millionen Mal verkauft. Auch auf Xbox konnte Starfield mehr als eine Million Einheiten absetzen, obwohl die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass die klassischen Verkaufszahlen deutlich beeinflusst.

Die Überschneidung zwischen potenziellen Käufern und Abonnenten des Dienstes ist dabei erheblich, was die direkte Monetarisierung zusätzlich begrenzt.

Im Gesamtbild deutet sich damit ein klarer Trend an. Der zeitliche Abstand von zweieinhalb Jahren bis zur PS5-Version hat spürbare Auswirkungen auf das kommerzielle Potenzial. Ein früherer Multiplattform-Release oder zumindest eine deutlich kürzere Verzögerung hätte die Reichweite und damit auch die Einnahmen erheblich steigern können.