Starfield: 17 Millionen Spieler und fast eine Milliarde Stunden

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Image: Bethesda Softworks

Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel Starfield wurde inzwischen von über 17 Millionen Spielern ausprobiert, die zusammen fast eine Milliarde Spielstunden gesammelt haben.

Starfield setzt seinen Wachstumskurs fort. Bethesda Game Studios hat bekannt gegeben, dass das Sci-Fi-Rollenspiel mittlerweile von mehr als 17 Millionen Spielern gespielt wurde.

Zusammen haben die Spieler dabei fast eine Milliarde Spielstunden in den Weiten des Weltraums verbracht. Damit erreicht das Rollenspiel einen weiteren bedeutenden Meilenstein seit seiner Veröffentlichung.

Der Erfolg dürfte unter anderem auf die Veröffentlichung im Xbox Game Pass, regelmäßige Inhaltsupdates und die Erweiterung Shattered Space zurückzuführen sein. Auch die aktive Modding-Community sorgt weiterhin für neue Inhalte und langfristige Motivation.

Mit über 17 Millionen Spielern zählt Starfield zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen von Bethesda Game Studios der vergangenen Jahre und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Xbox-Portfolios.

Quelle
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16 Kommentare Added

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  2. Cicci 42230 XP Hooligan Krauler | 21.07.2026 - 13:37 Uhr

    Das Spiel ist ja so schlecht und spielt niemand laut einigen hier 😂
    Popcorn 🍿

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  3. CrossSkull 19780 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.07.2026 - 13:38 Uhr

    Ich zähle schon doppelt 😉 habs auf Xbox bekonnen und auf Playstation erneut angefangen!

    0
  4. ShellingFord135 21315 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.07.2026 - 13:38 Uhr

    Starfield💚💚💚
    Bethesdas coolste IP in meinen Augen. Gleich danach kommt Elder Scrolls für mich💚

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  5. Kabelfritz 51209 XP Nachwuchsadmin 5+ | 21.07.2026 - 13:42 Uhr

    spielstunden ist mal eine wesentlich aussagekräftigere zahl als speierzahl. die meisten gamepass-spieler haben wohl mal 5 minuten reingeguckt.

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  6. Drakeline6 235675 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.07.2026 - 13:44 Uhr

    Mir hats nicht gefallen, habs leider schnell wieder abbrechen müssen.

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  7. The Hills have Shice 259935 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.07.2026 - 13:45 Uhr

    Glückwunsch an Starfield.
    Völlig verdient für dieses hervorragende Meisterwerk!

    Game of the Generation.

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  9. Krawallier 176775 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 21.07.2026 - 13:57 Uhr

    Bei mir waren es etwa 180 Stunden. 120 der erste Run und 60 Beim zweiten mit den Erweiterungen.

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  10. de Maja 359965 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.07.2026 - 14:06 Uhr

    Da es ja kaum einer spielt, ist es auch kein Problem wenn Starfield 2 Konsolen exklusiv werden sollte 😅

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