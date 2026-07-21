Starfield: 17 Millionen Spieler und fast eine Milliarde Stunden

Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel Starfield wurde inzwischen von über 17 Millionen Spielern ausprobiert, die zusammen fast eine Milliarde Spielstunden gesammelt haben.

Starfield setzt seinen Wachstumskurs fort. Bethesda Game Studios hat bekannt gegeben, dass das Sci-Fi-Rollenspiel mittlerweile von mehr als 17 Millionen Spielern gespielt wurde.

Zusammen haben die Spieler dabei fast eine Milliarde Spielstunden in den Weiten des Weltraums verbracht. Damit erreicht das Rollenspiel einen weiteren bedeutenden Meilenstein seit seiner Veröffentlichung.

Der Erfolg dürfte unter anderem auf die Veröffentlichung im Xbox Game Pass, regelmäßige Inhaltsupdates und die Erweiterung Shattered Space zurückzuführen sein. Auch die aktive Modding-Community sorgt weiterhin für neue Inhalte und langfristige Motivation.

Mit über 17 Millionen Spielern zählt Starfield zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen von Bethesda Game Studios der vergangenen Jahre und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Xbox-Portfolios.