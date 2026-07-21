Starfield: 17 Millionen Spieler und fast eine Milliarde Stunden

Starfield setzt seinen Wachstumskurs fort. Bethesda Game Studios hat bekannt gegeben, dass das Sci-Fi-Rollenspiel mittlerweile von mehr als 17 Millionen Spielern gespielt wurde.
Zusammen haben die Spieler dabei fast eine Milliarde Spielstunden in den Weiten des Weltraums verbracht. Damit erreicht das Rollenspiel einen weiteren bedeutenden Meilenstein seit seiner Veröffentlichung.
Der Erfolg dürfte unter anderem auf die Veröffentlichung im Xbox Game Pass, regelmäßige Inhaltsupdates und die Erweiterung Shattered Space zurückzuführen sein. Auch die aktive Modding-Community sorgt weiterhin für neue Inhalte und langfristige Motivation.
Mit über 17 Millionen Spielern zählt Starfield zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen von Bethesda Game Studios der vergangenen Jahre und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Xbox-Portfolios.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich würden die Gesamtverkaufszahlen mal interessieren.
Die werden nicht sehr gut sein. Ansonsten würde MS so kommunizieren.
Mich auch
Ich habs trotzdem gpu gekauft.
Das Spiel ist ja so schlecht und spielt niemand laut einigen hier 😂
Popcorn 🍿
Ich zähle schon doppelt 😉 habs auf Xbox bekonnen und auf Playstation erneut angefangen!
Starfield💚💚💚
Bethesdas coolste IP in meinen Augen. Gleich danach kommt Elder Scrolls für mich💚
spielstunden ist mal eine wesentlich aussagekräftigere zahl als speierzahl. die meisten gamepass-spieler haben wohl mal 5 minuten reingeguckt.
Aha OK du weißt ja bescheid, Glaskugel 😂
Mir hats nicht gefallen, habs leider schnell wieder abbrechen müssen.
Glückwunsch an Starfield.
Völlig verdient für dieses hervorragende Meisterwerk!
Game of the Generation.
Richtig 👍 hat Riesen Spaß gemacht
Verglichen mit Skyrim eher Fallobst.🤪
Bei mir waren es etwa 180 Stunden. 120 der erste Run und 60 Beim zweiten mit den Erweiterungen.
Da es ja kaum einer spielt, ist es auch kein Problem wenn Starfield 2 Konsolen exklusiv werden sollte 😅
💚😅😆👍