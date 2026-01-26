Starfield: 2.0 soll existieren, aber keiner weiß genaueres

Das 2.0-Update für Starfield wurde erneut erwähnt – doch Bethesda bleibt beim Release weiter stumm und es gibt nichts konkretes.

Hinweise auf ein größeres Update und einen DLC für Starfield gibt es schon länger, doch bisher nichts konkretes. Mehrere Erwähnungen seitens Bethesda, darunter ein Jubiläumspost mit dem Begriff „Terran Armada“, deuteten auf bevorstehende Inhalte hin, doch klare Informationen blieben aus.

Die jüngste Spur stammt nun aus dem Defining Duke Podcast und sorgt für neue Diskussionen rund um die Zukunft des Spiels.

Im Podcast berichtet Co‑Host MrMattyPlays, dass er Starfield 2.0 hinter verschlossenen Türen gesehen habe. Während eines Gesprächs mit Gast Gene Part bezeichnete er die Art und Weise, wie Bethesda mit dem Update umgeht, als ungewöhnlich.

Seine Aussage beschränkt sich darauf, dass er das Projekt gesehen hat, ohne Details nennen zu dürfen. Auch ein Veröffentlichungsfenster wurde ihm nicht genannt, was die Situation zusätzlich offenlässt.

Die erneute Erwähnung von Starfield 2.0 verstärkt damit den Eindruck eines Projekts, das existiert, aber weiterhin ohne offizielle Präsentation bleibt. Die Kombination aus Teasern, Andeutungen und fehlenden Fakten hält die Spannung hoch, während Bethesda weiterhin keine konkreten Informationen liefert.