Starfield: 2 Millionen Spieler im Early Access laut Bericht

Das Rollenspiel Starfield feierte in dieser Nacht seinen offiziellen Release und ist jetzt für Xbox Series X|S, PC sowie im Xbox- und PC Game Pass spielbar. Zuvor fand am Freitag der Early Access für Vorbesteller der Premium Edition, Constellation Edition oder des Premium Upgrades statt.

Laut inoffiziellen Angaben über die Spielerzahlen von Starfield haben mehr als zwei Millionen Spieler den Frühzugang genutzt und sich zu den Sternen aufgemacht.

Die Schätzung dieser Zahlen setzt sich aus jeweils 1 Million Spieler auf Steam und 1 Million Spieler auf Xbox zusammen. Die Daten stammen von PlayTracker und wurden durch „Nutzerdaten-Stichproben“ ermittelt. Die Daten erhalte man mit einer Verzögerung.

In den nächsten Tage dürften mit Sicherheit weitere Zahlen zu Starfield eintreffen, vielleicht sogar von offizieller Seite.

