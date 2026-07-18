Starfield: Alle neuen Fakten zur Zukunft des Sci-Fi-Rollenspiels im Überblick

Starfield: Bethesda verrät die Zukunft des Sci-Fi-Rollenspiels – alle neuen Fakten im Überblick.

Bethesda Game Studios hat neue Details zur Zukunft von Starfield bekannt gegeben. In einem umfangreichen Studio-Update bestätigte das Entwicklerteam, dass das Sci-Fi-Rollenspiel auch im dritten Jahr nach seiner Veröffentlichung kontinuierlich erweitert wird.

Neben neuen Story-Inhalten und Gameplay-Verbesserungen wurden auch neue Starborn-Inhalte, weitere Updates sowie der Ausbau der Creations-Plattform angekündigt. Wir haben alle neuen Informationen für euch zusammengefasst.

Starfield – Alle neuen Fakten im Überblick

Starfield bleibt ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunft von Bethesda Game Studios.

Mehr als 17 Millionen Spieler haben Starfield bisher gespielt.

Die Spieler haben zusammen fast eine Milliarde Spielstunden erreicht.

Laut Todd Howard wird Starfield schon bald die Marke von einer Milliarde gespielten Stunden überschreiten.

Bethesda startet mit Starfield in Year 3 nach der Veröffentlichung.

Im dritten Jahr sollen die Settled Systems weiter ausgebaut werden.

Geplant sind neue Story-Inhalte.

Bethesda arbeitet an gezielten Gameplay-Verbesserungen.

Weitere Updates für Starfield sind geplant.

Für das kommende Jahr sind neue Starborn-Inhalte angekündigt.

Details zu den neuen Starborn-Inhalten wurden noch nicht bekannt gegeben.

Bethesda investiert weiterhin langfristig in Starfield.

Bereits über 40 % aller Spieler nutzen die Creations, um ihr Spielerlebnis anzupassen.

Bethesda möchte die Creations-Plattform weiter ausbauen.

Creator sollen künftig noch mehr Möglichkeiten erhalten, Inhalte für Starfield zu erstellen.

Bethesda sieht die Community weiterhin als wichtigen Bestandteil der Entwicklung des Spiels.

Das Studio verfolgt weiterhin die Philosophie, Spielern umfangreiche Modding-Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Das Creations-System ist mittlerweile für Starfield, Skyrim und Fallout 4 verfügbar.

Creator haben über das Creations-Programm bereits mehr als 10 Millionen US-Dollar an Lizenzzahlungen erhalten.

Bethesda möchte Starfield noch viele Jahre mit neuen Inhalten und Verbesserungen unterstützen.

Was haltet ihr von der Starfield-Offensive?