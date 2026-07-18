Starfield: Alle neuen Fakten zur Zukunft des Sci-Fi-Rollenspiels im Überblick

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Image: Bethesda Softworks

Starfield: Bethesda verrät die Zukunft des Sci-Fi-Rollenspiels – alle neuen Fakten im Überblick.

Bethesda Game Studios hat neue Details zur Zukunft von Starfield bekannt gegeben. In einem umfangreichen Studio-Update bestätigte das Entwicklerteam, dass das Sci-Fi-Rollenspiel auch im dritten Jahr nach seiner Veröffentlichung kontinuierlich erweitert wird.

Neben neuen Story-Inhalten und Gameplay-Verbesserungen wurden auch neue Starborn-Inhalte, weitere Updates sowie der Ausbau der Creations-Plattform angekündigt. Wir haben alle neuen Informationen für euch zusammengefasst.

Starfield – Alle neuen Fakten im Überblick

  • Starfield bleibt ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunft von Bethesda Game Studios.
  • Mehr als 17 Millionen Spieler haben Starfield bisher gespielt.
  • Die Spieler haben zusammen fast eine Milliarde Spielstunden erreicht.
  • Laut Todd Howard wird Starfield schon bald die Marke von einer Milliarde gespielten Stunden überschreiten.
  • Bethesda startet mit Starfield in Year 3 nach der Veröffentlichung.
  • Im dritten Jahr sollen die Settled Systems weiter ausgebaut werden.
  • Geplant sind neue Story-Inhalte.
  • Bethesda arbeitet an gezielten Gameplay-Verbesserungen.
  • Weitere Updates für Starfield sind geplant.
  • Für das kommende Jahr sind neue Starborn-Inhalte angekündigt.
  • Details zu den neuen Starborn-Inhalten wurden noch nicht bekannt gegeben.
  • Bethesda investiert weiterhin langfristig in Starfield.
  • Bereits über 40 % aller Spieler nutzen die Creations, um ihr Spielerlebnis anzupassen.
  • Bethesda möchte die Creations-Plattform weiter ausbauen.
  • Creator sollen künftig noch mehr Möglichkeiten erhalten, Inhalte für Starfield zu erstellen.
  • Bethesda sieht die Community weiterhin als wichtigen Bestandteil der Entwicklung des Spiels.
  • Das Studio verfolgt weiterhin die Philosophie, Spielern umfangreiche Modding-Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.
  • Das Creations-System ist mittlerweile für Starfield, Skyrim und Fallout 4 verfügbar.
  • Creator haben über das Creations-Programm bereits mehr als 10 Millionen US-Dollar an Lizenzzahlungen erhalten.
  • Bethesda möchte Starfield noch viele Jahre mit neuen Inhalten und Verbesserungen unterstützen.

Was haltet ihr von der Starfield-Offensive?

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8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 106450 XP Hardcore User | 18.07.2026 - 14:11 Uhr

    Ich habe bisher noch nicht eine Sekunde gespielt. Obwohl ich das Universum und alles was da draußen ist faszinierend finde

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  2. Katanameister 502800 XP Xboxdynasty MVP Silber | 18.07.2026 - 14:19 Uhr

    Ich halte davon eher nichts, wie bereits geschrieben sehe ich es als sinnvoll an, die gesamte Schaffenskraft auf Elder Scrolls 6 zu lenken und eine zeitnahe Veröffentlichung, Ende 2027 oder 2028, zu ermöglichen.

    0
  3. vollmilch86 4840 XP Beginner Level 2 | 18.07.2026 - 14:20 Uhr

    Wird auf jeden Fall nochmal für die PS5 Pro geholt.
    Habe weit über 600 Stunden in Starfield. Nach wie vor mein Spiel dieser Generation.

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  4. Peter Quill 106200 XP Hardcore User | 18.07.2026 - 14:25 Uhr

    Mit den Forza horizon ableger und Indiana jones ein großes Highlight der Microsoft spiele der aktuellen Generation.

    Das man aber an starfield noch festhält wunder mich ein wenig. Es wäre wohl sinnvoller alle Ressourcen in The Elder Scrolls und Fallout zu stecken.

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  5. ShellingFord135 19815 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.07.2026 - 14:25 Uhr

    I love Starfield💚 My favourite Bethesda IPs, then The Elder Scrolls 💚
    I’m looking forward to the new Starfield content💚

    0
  6. Robilein 1303720 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 18.07.2026 - 14:26 Uhr

    Das sind die interessanten Infos:

    – Im dritten Jahr sollen die Settled Systems weiter ausgebaut werden.
    – Geplant sind neue Story-Inhalte.
    – Bethesda arbeitet an gezielten Gameplay-Verbesserungen.

    Da bin ich gespannt. Dieses Meisterwerk ist wie ein guter Wein, wird mit der Zeit immer besser egal was andere sagen🥳

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  7. nexus258 67290 XP Romper Domper Stomper | 18.07.2026 - 14:46 Uhr

    Sehr Geil das die weiter dran arbeiten, mein größter kritikpunkt sind die vielen Ladezeiten überall

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