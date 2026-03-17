Starfield: Alle Ziele der Kopfgeldserie jetzt verfügbar

Starfield schließt die Trackerallianz-Kopfgeldserie mit neuen Missionen und eigenständigen Storys in den Besiedelten Systemen ab.

Für Rollenspielfans im Allgemeinen und Starfield-Fans im Speziellen gibt es heute viele Neuigkeiten, die die Entwickler im Stream vorstellen. Einige der neuen Inhalte sind ab heute verfügbar.

Neue Gefahren lauern in den Tiefen der Galaxie von Starfield. Mit dem Abschluss der Trackerallianz-Kopfgeldserie stehen ab sofort alle Missionen bereit und bringen gleich fünf neue, besonders riskante Jagdziele ins Spiel. Jede dieser Geschichten erweitert das Universum um neue Entscheidungen, komplexe Aufträge und zusätzliche Abenteuer in den Besiedelten Systemen.

Spieler erhalten Zugriff über das Creations-Menü, in dem die komplette Serie nun als Paket verfügbar ist. Wer bereits den Auftrag „Der Geier“ besitzt, kann ohne zusätzliche Kosten auf alle neuen Inhalte zugreifen. Der Einstieg beginnt mit „Der Sternendieb“, einer Mission, die unabhängig vom Kauf für alle verfügbar ist und den Zugang zur Trackerallianz sowie zum Fahndungsplakataushang in Akila City freischaltet.

Die neuen Aufträge setzen auf eigenständige Geschichten und abwechslungsreiche Szenarien. Von einem skrupellosen Schiffsdieb über einen rachsüchtigen Ex-Scharfschützen bis hin zu mysteriösen Mordfällen und kriminellen Machenschaften im Untergrund entfaltet sich eine vielseitige Kopfgeldjagd.

Auch bekannte Motive werden aufgegriffen, etwa ein falscher Held, der das Vermächtnis der Mantis beschmutzt, oder ein gefährliches Liebespaar mit düsteren Geheimnissen.

Den Abschluss bildet ein finales Kapitel, das Spieler erneut mit einem bekannten Ziel konfrontiert und offene Fragen zusammenführt. Mit insgesamt sieben Missionen wächst die Trackerallianz zu einer der umfangreicheren Story-Erweiterungen innerhalb von Starfield heran und bietet langfristige Herausforderungen für alle, die sich als Kopfgeldjäger beweisen wollen.