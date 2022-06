Starfield: Analyse zur Performance des ersten Gameplays

Autor:, in / Starfield

Die Experten und Pixel-Zähler von Digital Foundry (DF) haben sich die Gameplay-Enthüllung von Starfield genauer angeschaut und sprechen darüber in ihrem neusten Video.

Laut dem Video präsentierte Bethesda Games das erste Gameplay in nativen 4K mit 2160p. Allerdings gibt es Unterschiede bei den gezeigten Aufnahmen. So ist das Gameplay mit eingeblendetem HUD in 4K und zeigt etwa messerscharfer Ränder, dennoch sieht man deutliche Treppchen entlang der Kanten.

In den cineastischen Aufnahmen wurde hingegen TAA verwendet, ähnlich wie bei Fallout 4, was der Ansicht von DF auch dem Endprodukt entsprechen dürfte.

Viele weitere Details sind den Experten ausgefallen, wenngleich auch nicht alle aufgrund des vorhandenen Materials entschlüsselt werden können. Etwa, ob der Himmel mit einem volumetrischen Himmelssystem dargestellt wurde oder nur einer simpleren Kuppel.

Positiv aufgefallen ist etwa die große Distanzzeichnung in Außenbereichen, in denen sogar Schatten vorhanden sind oder die Verwendung von Nebeleffekten.

Zur Framerate heißt es, dass das Material nur in 30 FPS gerendert wurde, daher sei es schwierig eine genaue Analyse über die FPS zu machen. Doch auf DF erkennt, dass es einige Performanceprobleme und Ruckler gab, die das Starfield unter 30 FPS drückten.

Die komplette Analyse im Video: