Starfield: Animierte Geschichten zu besiedelten Systemen

In drei brandneuen Videos zu Starfield werden den besiedelten Systemen des Rollenspiels ein Besuch abgestattet.

Doch es erwarten euch keine einfachen Cinematic- oder Ingame-Trailer. Bethesda bringt euch die Menschheit, die Weiten des Alls bevölkert in animierten Geschichten näher und gewähren einen Einblick in drei der größten Städte.

Über die animierte Geschichte „Seitenwechsel“:

„Die beiden Neon-Straßenratten Ada und Harper verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Bestehlen des reichen Partyvolks, das in die „Vergnügungsstadt“ kommt, um einen draufzumachen. Als Ada in eine moralische Zwickmühle gerät, erregt sie schnell die Aufmerksamkeit des allsehenden Unternehmens Ryujin Industries, was ihr eine aufregende neue Chance verschafft. Aber welchen Preis wird sie dafür zahlen müssen?“