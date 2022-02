Starfield: Animiertes Konzeptbild zeigt strahlende Stadt Neon

Mit einem animierten Konzeptbild zieht Bethesda Softworks uns erneut in die Welt von Starfield hinein.

Das Bild zeigt das nächtliche Neon, eine strahlende Vergnügungsstadt auf einem ansonsten unscheinbaren Wasserplaneten.

Neon war einst eine von der Xenofresh Corporation errichtete Plattform für den Fischfang. Als man jedoch einen Fisch mit psychedelischen Eigenschaften am Angelhaken hatte, erkannte man, dass Drogen die lukrativere Einnahmequelle ist.

Die Leute kommen seitdem von überall her, um die Droge Aurora in Neon zu konsumieren, da sie auch nur dort legal ist.

Starfield erscheint am 11. November 2022 für PC und auf Konsolen exklusiv für Xbox Series X|S, inklusive Game Pass.

