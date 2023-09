Starfield: Basketball Court im Starfield-Design

Die Marketing-Abteilung von Bethesda bzw. Microsoft dreht weiter kräftig an der Werbetrommel, um für die Veröffentlichung von Starfield Werbung zu machen.

Das Team der New York Liberty, die in der Women’s National Basketball Association (WNBA) spielt, wird in diesen Tagen eine besondere Erfahrung machen. Wie auf den Bildern unten zu sehen ist, wurde der Court im besonderen Starfield-Design gestaltet, um den Release des Spiels zu begleiten.

LIBERTY TEAMS UP WITH XBOX FOR SECOND SEASON TO BRING STARFIELD™ INSPIRED BASKETBALL COURT TO LIFE 🎮

Extraterrestrial secondary court to celebrate the global release of Starfield, one of the highest-anticipated video games of 2023, continuing the game’s ongoing activations. pic.twitter.com/PKgakzuOG6

— New York Liberty (@nyliberty) September 7, 2023