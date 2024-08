Starfield: Beeindruckende Cosplay-Helme fertiggestellt

In einem knapp 1-minütigen Video präsentiert Zibartas Cosplay den beeindruckenden Starfield-Helm, den er in mühevoller Kleinstarbeit erstellt hat – nun ja, eigentlich sind es gleich mehrere Helme. Darin erkennt man – zumindest auszugsweise – gut, wie viele verschiedene Techniken angewendet wurden, um das Endergebnis zu erzielen.

Wenn euch das eindrucksvolle Video nicht reicht, so könnt ihr euch die Helme auch in natura ansehen. Während der gamescom werden sie am Starfield-Stand ausgestellt sein.

You’ll be able to see these at Gamescom 2024 🇩🇪 at the Starfield booth!! 👀 @bethesda_de pic.twitter.com/eiLaGt1gP0

— Zibartas Cosplay (@zibartas) August 16, 2024