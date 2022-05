Starfield: Beeindruckendes Unreal Engine 5 Fan-Video veröffentlicht

Da es bisher kaum offizielles Videomaterial zum kürzlich auf 2023 verschobenen Weltraum-Rollenspiel Starfield gibt, hat sich eine Gruppe YouTuber dieser Aufgabe angenommen und ein beeindruckendes Fan-Video veröffentlicht.

Das mithilfe der Unreal Engine 5 erstellte Video mit dem Titel „Imaginig Starfield“ zeigt eine beeindruckende außerirdische Welt, riesige Raumschiffe und geschäftige Raumhäfen untermalt von hoffnungsvoller Musik. Dazu heißt es in der Beschreibung wie folgt:

„Wir freuen uns so sehr auf Starfield, dass wir nicht anders konnten, als uns dieses kommende Spiel in Unreal vorzustellen. Schaut euch dieses großartige Filmmaterial aus verschiedenen Unreal Engine 5-Reels und -Projekten an und stellt euch vor, wie die nächste Weltraumgeschichte von Bethesda aussehen könnte, wenn sie endlich erscheint.“