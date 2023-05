Autor:, in / Starfield

Im Interview mit Kinda Funny Games steht Xbox-Chef Phil Spencer Rede und Antwort zu aktuellen Xbox-Themen wie der vorerst gescheiterten Activision Blizzard-Übernahme und dem verpatzten Start des Vampir-Shooters Redfall.

Einen Faktor für das schlechte Abschneiden von Redfall hat Spencer dabei in der Übernahme von Entwickler Arkane Austin inmitten der bereits fortgeschrittenen Entwicklung des Spiels ausgemacht. In diesem Bereich gelte es in Zukunft Fortschritte zu machen:

„Wenn wir Studios erwerben, gibt es Spiele, die sich in der Entwicklung befinden, und dann gibt es Dinge, die entweder sehr früh in der Entwicklung sind oder noch gar nicht konzipiert wurden. Ich denke, wir müssen uns verbessern, wenn es um Spiele geht, die sich mitten in der Produktion befinden, wenn sie Teil von Xbox werden.“ „Wir haben es versäumt, Arkane Austin frühzeitig einzubinden, um ihnen zu helfen, zu verstehen, was es bedeutet, Teil von Xbox und First-Party zu sein, und einige unserer internen Ressourcen zu nutzen, um ihnen dabei zu helfen, diesen Prozess noch schneller zu machen. Wir haben sie mit der Arbeit an dem Spiel allein gelassen.“ „Aber wenn sich Matt Booty [Leiter der Xbox Game Studios] und Jamie Leder [Präsident von Zenimax] zusammensetzen, denke ich, dass wir früher mit unseren verschiedenen Studios zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht, wenn wir einsteigen, wenn die kreativen Ideen für ein Spiel bereits feststehen – und das heißt nicht, dass wir unsere Hände in Unschuld waschen, denn jedes Spiel, das wir von unseren Teams ausliefern, ist ein Xbox Spiel, für das wir die volle Verantwortung übernehmen“ „Wir hätten Harvey [Smith] [Arkane Studio Director] und dem Team früher zur Seite stehen sollen. Ich denke, das liegt an uns. Und dann während des Prozesses. Es ist ein Unreal-Spiel, wir haben eine Reihe von Studios, die im Laufe der Jahre wirklich großartige Arbeit an Unreal geleistet haben, und ich denke, wir waren zu spät dran, um zu helfen, als sie bestimmte Probleme hatten“

Dass dem kommenden Weltraum-Rollenspiel Starfield dasselbe Schicksal drohen könnte, schließt Spencer komplett aus. Bei der Übernahme habe sich der Bethesda-Titel in einem früheren Zeitraum der Produktion als Redfall befunden und Xbox in Sachen Unterstützung „einen besseren Job gemacht“, so der Xbox-Chef.