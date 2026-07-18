Starfield: Bethesda gibt Ausblick auf Zukunft – Neue Storys, Updates und Starborn-Inhalte bestätigt

Starfield bleibt ein zentraler Bestandteil der Zukunftspläne von Bethesda Game Studios. In einem umfangreichen Studio-Update hat der Entwickler bestätigt, dass das Sci-Fi-Rollenspiel auch im dritten Jahr nach seiner Veröffentlichung weiter ausgebaut wird und zahlreiche neue Inhalte geplant sind.

Nach Angaben von Bethesda haben inzwischen mehr als 17 Millionen Spieler die Reise durch die Settled Systems angetreten. Gemeinsam kommen sie auf fast eine Milliarde Spielstunden – eine Marke, die laut Studiochef Todd Howard schon bald überschritten werden soll.

Mit dem Start von Year 3 soll die Unterstützung des Rollenspiels konsequent fortgesetzt werden. Bethesda kündigt an, die Spielwelt in den kommenden Monaten unter anderem mit neuen Geschichten, gezielten Gameplay-Verbesserungen und weiteren Updates auszubauen.

Darüber hinaus bereitet das Studio bereits den Start neuer Starborn-Inhalte vor, die im kommenden Jahr veröffentlicht werden sollen. Konkrete Details zu den neuen Inhalten wurden zwar noch nicht genannt, Bethesda bezeichnet Starfield jedoch ausdrücklich als einen wichtigen Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie.

Auch die Community spielt dabei weiterhin eine entscheidende Rolle. Bereits mehr als 40 Prozent aller Spieler nutzen laut Bethesda die Creations, um ihr Spielerlebnis individuell anzupassen. Nachdem das Modding-Programm bereits zu einem festen Bestandteil von Starfield geworden ist, will Bethesda den Creator-Bereich weiter ausbauen und den Entwicklern von Community-Inhalten zusätzliche Möglichkeiten bieten.

Generell setzt das Studio verstärkt auf die Zusammenarbeit mit der Community. Bethesda erinnert daran, dass Modding-Werkzeuge bereits seit dem Morrowind Construction Set ein fester Bestandteil der eigenen Rollenspiele sind. Das Creations-Programm wurde inzwischen auf Skyrim, Starfield und Fallout 4 ausgeweitet. Nach Angaben des Studios haben Creator über das Programm bereits mehr als 10 Millionen US-Dollar an Lizenzzahlungen erhalten.

Für Bethesda steht fest, dass Starfield langfristig weiterentwickelt werden soll. Neue Inhalte, technischer Support und der Ausbau der Community-Funktionen sollen dafür sorgen, dass die Reise durch die Settled Systems auch in den kommenden Jahren weitergeht.