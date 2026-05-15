Starfield: Bethesda liefert überraschend großes Bugfix-Update nach

Bethesda hat ein neues Update für Starfield veröffentlicht, das auf allen Plattformen zahlreiche Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen mit sich bringt.

Das Update 1.16.242 konzentriert sich vor allem auf Abstürze, Quest-Probleme sowie kleinere Gameplay- und Interface-Fehler. Mehrere Crash-Ursachen im Zusammenhang mit Creations, Autosaves und Außenposten wurden laut Patch Notes beseitigt.

Auch im Gameplay-Bereich wurden einige Fehler korrigiert. Unter anderem wurde ein Problem behoben, durch das Muria ungewollt Munition verbrauchen konnte. Zusätzlich hat Bethesda Anpassungen am Plasma Cutter vorgenommen, um fehlerhafte legendäre Effekte zu verhindern.

Darüber hinaus wurden kleinere Balancing-Änderungen integriert. Die sogenannten Colony War Action Heroes sollen künftig häufiger erscheinen, während ein Fehler behoben wurde, durch den Mineralfarmen auf der Erde auftauchen konnten.

Mehrere Quests profitieren ebenfalls von Fixes. So wurde bei „Into the Void“ ein Problem behoben, das den Queststart verhindern konnte. Zusätzlich wurde ein Fehler in „Lone Wolf“ korrigiert, der den Questabschluss auf Neon unter bestimmten Umständen blockierte.

Auch das Interface wurde leicht überarbeitet. Dazu zählen korrigierte Anzeigen im Werkbank-Menü sowie eine angepasste Meldung bei vollem Speicherstand-Speicherplatz.

Bethesda bestätigte außerdem bereits das nächste größere Plattform-Update für Juni 2026.