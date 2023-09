Starfield: Bisher fünftgrößter Launch in Europa in 2023

Starfield ist der bisher fünftgrößte Launch in Europa in diesem Jahr, ganz ohne Xbox Game Pass.

Das Rollenspiel Starfield ist der bisher fünftgrößte Launch eines Videospiels in Europa in diesem Jahr, wie GSD-Daten zeigen.

Wie GamesIndustry.biz berichtet, ist Starfield die sich am schnellsten verkaufte neue IP in diesem Jahr und eben das fünftmeistverkaufte Spiel.

Der Titel von Bethesda Game Studios lässt damit Final Fantasy XVI und Resident Evil 4 Remake hinter sich. Besser verkauften sich allerdings die Kaliber Hogwarts Legacy, Diablo IV. Star Wars Jedi: Survivor und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Die erhobenen Daten schließen zwar die Premium Edition ein, die einige Tage vor dem offiziellen Launch verfügbar war. Daten aus dem Xbox- bzw. PC Game Pass sind aber nicht enthalten, was es umso bemerkenswerter macht.

Starfield hat sogar Forza Horizon 5 als größten Xbox-Launch in dieser Generation, bezogen auf den europäischen Raum, übertroffen und liegt knapp vor dem Rennspiel.

Schaut euch nachfolgend die GSD Top für Europa für die Woche bis 10. September an.

GSD Top 10 für Europa (digital und physisch)

Starfield (Bethesda)

NBA 2K23 (2K Games)

Titanfall 2 (EA)

Grand Theft Auto V (Rockstar)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Need for Speed: Heat (EA)

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

FIFA 23 (EA)

Sid Meier’s Civilization 6 (2K Games)