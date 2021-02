Starfield: Charakter-Erstellung steht aktuell zur Auktion

Bethesda versteigert aktuell in Zusammenarbeit mit der Organisation Make-A-Wish Mid-Atlantic die Erstellung eines Charakters für das kommende Weltraum-Abenteuer Starfield.

Der Gewinner der Auktion wird mit dem preisgekrönten Team der Bethesda Game Studios, einschließlich Executive Producer Todd Howard, zusammenarbeiten, um einen Charakter für den mit Spannung erwartete Titel zu kreieren.

Zusätzlich erhält der Gewinner eine Xbox Series X mit einem 16 Titel umfassenden Spielepaket von Bethesda. Der Erlös der Auktion kommt schwerkranken Kindern zugute.

We're delighted to provide the opportunity to design a character for Starfield to one lucky winner – as well as an Xbox Series X and a bunch games. https://t.co/t11jBSc1Z6

The auction is live now and benefits @WishMidAtlantic so they can continue granting Wishes❤️ pic.twitter.com/zg7SKtzuM8

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) February 23, 2021