Sam Coe, ein Cowboy, wie er im Buche steht. Der Pilot, mit einem ausgeprägten Sinn nach Gerechtigkeit, schlägt dabei gerne einmal über die Strenge oder vergisst die Regeln. Solange es für die Gerechtigkeit ist, wird ihm also kein Weg zu schwer sein.

Der raubeinige Vater und Pilot wird im in der englischen Vertonung von Elias Toufexis synchronisiert. Der Synchronsprecher wird einigen O-Ton-spielenden ein Begriff sein, denn dieser sprach Rollen wie Vince aus As Dusk Falls, Call of Duty: Black Ops Cold War als Maxim Antonov oder Adam Jensen in Deus Ex: Mankind Divided.

Laut seinem Tweet zu der Ankündigung brannte ihm die Nachricht dazu bereits seit vier langen Jahren unter den Nägeln.

Neben dem nach Recht strebenden Cowboy erwartet euch in Starfield die Rekrutin Andreja. Bislang weiß man über sie nur, dass sie eine junge Anwärterin als Astronomin und eine Navigatorin ist. Einzig ihre Herkunft ist bekannt, welche aus einem entlegenen und ruhigen Winkel der Galaxie stammt.

Synchronisiert wird die mysteriöse Rekrutin von Cissy Jones. Die Synchronsprecherin konnte vorher in zahllosen Spielen Erfahrungen für den Job sammeln. So werdet ihr die Stimme im englischen Original vermutlich schnell wiedererkennen. Jones sprach vorher Rollen wie Fury in Darksiders 3, Sloane in Destiny 2 oder Call of Duty: Black Ops 4 als Medusa/Oracle.