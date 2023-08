Starfield: Chronowatch-App für iOS und Android verfügbar

Autor:, in / Starfield

Wer das Glück hatte, die Constellation Edition von Starfield vorbestellen zu können, wird mit der Collector’s Edition zum Sci-Fi-Rollenspiel auch die Chronowatch erhalten.

Die Uhr bietet eine ganze Reihe von Funktionen, darunter einen Schrittzähler, die Möglichkeit, die Musik am Handy zu steuern, die Messung von Temperatur und Luftdruck sowie eine Taschenlampen-Funktion.

In den Stores von Android und iOS ist dazu jetzt die Starfield Watch-App kostenlos abrufbar. Mit ihr könnt ihr sämtliche Einstellungen an der Uhr vornehmen, wenn eure Constallation Edition hoffentlich am Freitag zum Early Access heil bei euch eintrifft.

Download-Links für Starfield Watch-App:

Nach der Installation der App könnt ihr, ohne die Uhr zu koppeln, das Handbuch mit ersten Informationen zu den Funktionen durchforsten. Ihr könnt euch aber auch das Video von TheWayToTheHalo anschauen, der sie euch vorstellt.

Wenn ihr nicht bis zum 6. September auf Starfield warten könnt, dann verraten wir euch hier, wie ihr mit der Standard Edition aus dem Xbox Game Pass Abonnement schon diesen Freitag zu den Sternen reisen könnt.