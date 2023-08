Starfield: Content Creator erhalten tolles Paket

Heutzutage ist es nicht ungewöhnlich, dass Content Creator mit Paketen zu Spielen versorgt werden, um den bevorstehenden Release noch einmal mit Werbung anzukurbeln. Auch im Falle von Starfield ist das nicht anders.

Erste Content Creator wurden mit einem Starfield-Paket beschenkt, darunter auch Parris von Kinda Funny Games.

In einem Video zeigt er die tollen Inhalte, mit denen Bethesda ihn da versorgt hat. Unter anderem eine Fliegerjacke und ein Elgato Stream Deck. Natürlich alles im Starfield-Design gehalten.

Das Unboxing-Video haben wir euch eingebunden. Wer lieber Bilder anschauen mag, Twitch-Streamer DansGaming hat das Paket ebenfalls erhalten und einige Bilder davon gemacht.

A huge thank you to @BethesdaStudios for sending this Creator Package for #Starfield pic.twitter.com/htINNxT9WF

— Parris (@vicious696) August 29, 2023