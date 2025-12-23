Starfield: Creation Engine erhält angeblich Unreal‑Technologie‑Boost

Für Starfield könnte 2026 ein entscheidendes Jahr werden. Nach einem ruhigen 2025 und der Shattered Space‑Erweiterung verdichten sich nun die Gerüchte über ein umfassendes technisches Update.

Laut neuen Insider‑Berichten soll Bethesda nicht nur Gameplay‑Systeme überarbeiten, sondern tief in die Creation Engine eingreifen – und dabei sogar Technologien der Unreal Engine nutzen.

In einem Podcast erklärte Windows Central‑Redakteur Jez Corden, dass er gehört habe, Bethesda „nutze Aspekte der Unreal Engine und integriere sie in die Creation Engine“.

Diese Mischung soll die Engine „across the board“ verbessern und zahlreiche technische Vorteile bringen. Besonders interessant: Angeblich unterstützt The Coalition – das Xbox‑Studio hinter Gears of War – diesen Prozess. Dessen technische Direktorin Kate Raynor und ihr Team sollen seit geraumer Zeit an der Engine‑Modernisierung mitarbeiten.

Die Überarbeitung soll zudem als Testfeld für kommende Großprojekte dienen, darunter The Elder Scrolls 6 und Fallout 5.

Wichtig ist jedoch: Bethesda wechselt laut den Gerüchten nicht zur Unreal Engine, sondern erweitert die Creation Engine mit ähnlichen Technologien, um deren Schwächen auszugleichen. Die Engine wurde in der Vergangenheit häufig für Bugs, veraltete Animationen und schwache Grafik kritisiert, obwohl sie für Features wie Base‑Building in Fallout 4 und Starfield gut geeignet war.

Wie groß das Update letztlich ausfällt, bleibt unklar. Insider betonen, dass es kein Cyberpunk 2077‑ oder No Man’s Sky‑ähnlicher Komplettumbau wird, aber dennoch spürbare Verbesserungen bringen könnte.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, wird sich erst zeigen, doch die Aussicht auf eine modernisierte Creation Engine sorgt bereits jetzt für neue Spannung in der Community.