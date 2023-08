Starfield: Das ist Wissenschaftlerin Noel

Noel ist ein weiteres Mitglied der Gruppierung Constellation, die Bethesda Softworks in den Mittelpunkt von Starfield rückt.

Als jüngstes Mitglied von Constellation ist die Wissenschaftlerin nicht nur der Schützling von Morgan, sondern auch selbst brillant auf ihrem Gebiet. Allerdings unterstützt sie lieber ihre Kollegen vom Labor aus. Dort beschäftigt sie sich intensiv mit den geborgenen Artefakten, um ihre Eigenschaften herauszufinden.

Im englischen Original wird Noel von der US-Schauspielerin Dana Gourrier gesprochen. Einen Ausflug in die Synchronisation unternahme sie in der Vergangenheit als Stimme von Rose Chapman in Detroit: Become Human. Ansonsten kann sie auf zahlreiche Film- und Fernsehrollen zurückblicken. Beispielsweise war sie im Film Django Unchained bzw. in den Serien Ghosts und Evil zu sehen.