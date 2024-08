Starfield: Das steckt im kostenlosen August-Update

Bethesda feiert die Einführung des REV-8-Landfahrzeugs im kostenlosen August-Update in Starfield. Shattered Space erscheint am 30.09.2024.

Bethesda Game Studios hat heute im Rahmen der gamescom Opening Night Live verkündet, dass das neueste kostenlose Update für Starfield ab sofort verfügbar ist.

Darüber hinaus wurde mit dem 30. September 2024 auch das Veröffentlichungsdatum der mit Spannung erwarteten Starfield-Story-Erweiterung Shattered Space angekündigt.

Das kostenlose August-Update erweitert das Spiel um das REV-8-Landfahrzeug. Das REV-8 gibt den Spieler die Möglichkeit, mit ihrem eigenen fahrbaren Untersatz unbekanntes Gebiet zu erforschen und in neue Höhen vorzustoßen.

Neben einem Geschütz und Panzerung, die zusätzlichen Schutz für die Insassen bieten, verfügt das REV-8 auch über genügend Platz für einen Begleiter sowie Booster, die zur schnelleren Fortbewegung oder als Hilfsmittel für Fluchtversuche aus brenzligen Situationen dienen.

Darüber hinaus können die Spieler sie auch nutzen, um das Fahrzeug in die Luft zu befördern, in der Luft damit umherzugleiten und so an Stellen zu gelangen, die zuvor deutlich schwerer zu erreichen waren.

Um das REV-8 verwenden zu können, müssen die Spieler bei einem Schiffstechniker ein Fahrzeugmodul in ihr Schiff einbauen lassen. Sobald das Modul installiert ist, wird das REV-8 beim Landen automatisch neben ihrem Schiff entladen.

Das August-Update bringt auch neue Bildschirmeinstellungen für Xbox Series S mit sich, die denen für Xbox Series X nachempfunden sind.

Neue Einstellungen für Xbox Series S:

Bildrate: Auf VRR-Anzeigen können die Spieler als Bildrate jetzt 30, 40, 60 Bilder pro Sekunde oder eine unbeschränkte Bildrate auswählen. Verwenden sie eine VRR-Anzeige mit weniger als 120 Hz, können sie immer noch zwischen einer Bildrate von 30 oder 60 Bildern pro Sekunde wählen. Falls sie keine VRR-Anzeige verwenden, kann es bei der Auswahl von 60 Bildern pro Sekunde zu Tearing kommen.

Priorisieren: Die Spieler können jetzt auswählen, ob sie unter Beibehaltung der Bildrate die Grafikqualität oder die Leistung priorisieren möchten. Wählen sie eine Bildrate von 60 oder mehr aus, empfehlen wir, die Leistung zu priorisieren.

Die Grafikqualität-Option sorgt dafür, dass die maximale Auflösung genutzt und die höchste Grafikqualität für Spezialeffekte, Beleuchtung und Gruppen beibehalten wird. Die Leistungsoption senkt die interne Auflösung und die Details für Spezialeffekte, Beleuchtung und Gruppen. Beide Modi können die interne Auflösung dynamisch anpassen, wenn bestimmte Szenen oder Kampfsituationen eine hohe Menge grafischer Elemente aufweisen. Wird der Modus geändert, kommt es zu einer kurzen technisch bedingten Veränderung der Spielbeleuchtung.

VSync: Die Spieler können sich jetzt entscheiden, VSync ab- bzw. anzuschalten. Deaktivieren sie VSync, dann wird die Bildschirmaktualisierungsrate des Monitors von der des Spiels entkoppelt, was zu Tearing führen kann. Bei aktiviertem VSync wird die Bildschirmaktualisierung synchronisiert, was Tearing verhindert, die Bildrate aber limitiert.

Eine vollständige Auflistung aller Neuerungen im kostenlosen August-Update für Starfield inklusive einer Liste mit Fehlerbehebungen und weiteren Features gibt es hier.