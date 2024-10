Starfield: Design Director reagiert auf Shattered Space Kritik

Die Kritiken zur ersten Erweiterung von Starfield sind nicht so ausgefallen, wie der Entwickler sich das erhofft hat. Shattered Space steht auf Steam etwa mit „Größtenteils negativ“ unter allen Rezensionen dar.

Intern bezeichnete Bethesdas Design Director Emil Pagliarulo das Rollenspiel als das „beste Spiel“ des Teams, was einige Leute verärgert hat.

Auf der Social-Media-Plattform X reagierte Pagliarulo nochmals auf das Interview und einen Kritiker, der ebenfalls verärgert schien.

Pagliarulo antworte unter anderem: „Als Design Director werde ich manchmal gebeten oder angewiesen, Interviews zu geben. Ich habe das gerne getan, um die Designer und das Studio zu repräsentieren. Wenn man sieht, wie hart und leidenschaftlich sie an Shattered Space gearbeitet haben, haben sie nichts anderes verdient.“

Der Design Director sagte auch, dass für Interview ein gewisser Optimismus und Aufregung ziemlich normal seien. Es sei aber nicht als Schlamm in den Augen der Fans gedacht.

„Vielleicht ist es ein Spiel der Erwartungen. Die Fans wollen viel, und wir tun alles, was wir können, um ihnen entgegenzukommen. Eines kann ich euch sagen: Niemand, und ich meine niemand, bei Bethesda klopft sich selbst auf die Schulter, während wir unsere Spieler ignorieren.“

Er betonte auch, dass man weiterhin Fehler korrigieren und auf Bedenken eingehen wird. Man wolle bei jedem Schritt auf die Fans hören, denn schließlich mach man diese Spiele für sie.

„Abschließend möchte ich nur noch sagen: Ich liebe Spiele. Ich liebe die Spiele von Bethesda. Ich spiele sie seit den Tagen von Terminator. Alles, was ich oder irgendjemand hier tun will, ist, diese Spiele zu machen … und sie dann noch besser zu machen. Kein Ego. Keine Arroganz. Nur eine Menge harter Arbeit und Wertschätzung für unsere Fans“, so Pagliarulo.