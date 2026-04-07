Starfield: Die ersten 36 Minuten aus Terran Armada im Gameplay-Video

In einem neuen Gameplay-Video könnt ihr euch die ersten 36 Minuten aus der Erweiterung Terran Armada zu Starfield anschauen und euch einen ersten Eindruck verschaffen.

In einem neuen Gameplay Video könnt ihr euch die ersten 36 Minuten aus der neuen Erweiterung zu Starfield anschauen und euch einen ersten Eindruck verschaffen.

Mit der Erweiterung Terran Armada erwartet euch eine neue Bedrohung in den Besiedelten Systemen. Eine aggressive Roboterarmee zieht durch die Galaxie und versucht, die Kontrolle über die Menschheit zu übernehmen. Dabei erkundet ihr neue Gebiete, stellt euch frischen Herausforderungen und erlebt eine zusätzliche Story, die das Universum von Starfield weiter ausbaut.

Ein zentraler Schauplatz des DLCs ist die Raumstation Anchorpoint im Algorab System, die als neuer Hub dient und euch Zugang zu neuen Missionen, Aktivitäten und Begegnungen bietet. Gleichzeitig erwarten euch neue Angriffe, bei denen ganze Gebiete zu aktiven Konfliktzonen werden und ihr euch gegen die Einheiten der Terranischen Armada behaupten müsst.

Neben der Story bringt der DLC auch zahlreiche Gameplay Erweiterungen mit sich. Dazu gehören neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände, zusätzliche Schiffsteile sowie erweiterte Möglichkeiten im Schiffsbau. Auch ein neuer Begleiter ist mit dabei. Mit Delta schließt sich euch ein Roboter an, der eine eigene Perspektive auf die Ereignisse mitbringt.

Zusätzlich zum DLC steht ein umfangreiches kostenloses Update bereit, das Starfield weiter verbessert und erweitert. Dazu zählen neue Gameplay Optionen, mit denen ihr Schwierigkeit, Gegnerverhalten und Spielerfahrung individuell anpassen könnt. Auch das Fortschrittssystem wird durch Anpassungen und neue Möglichkeiten weiter ausgebaut, wodurch ihr euren eigenen Spielstil noch flexibler gestalten könnt.

Darüber hinaus profitieren auch bestehende Systeme von Verbesserungen. Die Erkundung wird weiter vertieft, während Schiffskampf und Ausrüstungsanpassung zusätzliche Möglichkeiten erhalten. Insgesamt sorgt das Update dafür, dass sich das gesamte Spielerlebnis noch individueller und dynamischer anfühlt.

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