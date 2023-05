Autor:, in / Starfield

Die ESRB hat Starfield eingestuft. Das Sciencie-Fiction-Rollenspiel von Bethesda und Microsoft erscheint exklusiv am 6. September für Xbox Series X/S und PC.

Am 6. September 2023 ist es endlich so weit und Starfield erscheint exklusiv für Xbox Series X/S und PC. Die Veröffentlichung rückt mit großen Schritten immer näher und weitere Informationen zum Spiel werden schon am 11. Juni 2023 bei der Starfield Direct Show vorgestellt.

Damit der Landung von Starfield nichts im Wege steht, hat das Entertainment Software Ratings Board (ESRB) eine Freigabe „Mature 17+“ erteilt und weist darauf hin, dass es im Spiel Gewalt, Drogen, anzügliche Themen und heftige Ausdrücke in den Dialogen geben wird.