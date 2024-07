Starfield: Elianora hat auch euer Haus gebaut

Autor:, in / Starfield

Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Elianora auch schon eure Häuser in Fallout, Skyrim oder Starfield gebaut.

Vor circa zwei Wochen gab es erste Informationen und ein neues Video zur Starfield: Shattered Space-Erweiterung zu sehen, das wir euch hier noch einmal vorstellen:

Jetzt habt ihr die Möglichkeit in einem weiteren Video Elianora kennenzulernen. Sie ist eine erfahrene Schöpferin und ihr habt wahrscheinlich schon in einem ihrer atemberaubenden Spielerhäuser in Skyrim, Fallout und jetzt Starfield gelebt. Dazu hat sie ein „Crimson Fleet“-Update für Xbox und PC erstellt, falls ihr keine Lust habt, das Innere eures Raumschiffes zu dekorieren.

Das Video von Elianora gibt es hier via X-Twitter zu sehen.