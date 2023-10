Starfield: Entwickelt um lange gespielt zu werden

Ihr spielt immer noch Starfield und habt dabei gefühlt nur ein Bruchteil im Spiel entdeckt und erlebt? Dann habt ihr Starfield bisher genauso gespielt, wie es von Todd Howard und Bethesda vorgesehen war.

Todd Howard von Bethesda hat gesagt, dass Starfield „ganz bewusst so gemacht wurde, dass die Leute dieses Spiel für eine lange Zeit spielen werden.“

Im aktuellen Game Maker’s Notebook Podcast mit Ted Price, CEO von Insomniac Games, sprach Regisseur Todd Howard über Starfield.

„Eines der Dinge, die wir von unseren früheren Spielen gelernt haben, von Skyrim, von Fallout, ist, dass die Leute sie sehr lange spielen wollen. Ich würde sagen, dass wir bei Starfield ganz bewusst darauf geachtet haben, dass es ein Spiel ist, das die Leute sehr lange spielen werden. Wie bauen wir es so auf, dass es das auf eine Art und Weise ermöglicht, die sich natürlich anfühlt – und wenn man das Spiel gespielt und die Hauptquest beendet hat, kann man das sehen.“

„Aber es ist auch eine Frage, wie sieht Starfield in drei Monaten aus? Wie sieht es in sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren aus? Wir haben gelernt, dass das passieren wird, also sollten wir uns darauf vorbereiten, das Beste daraus machen und es annehmen. Das ist es, was wir hier und mit unserer Modding-Community tun. Wir haben dort so viel gelernt. Wir haben uns eine gute Basis für ein Spiel geschaffen, auf der wir alle aufbauen können.“