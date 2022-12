Starfield: Entwickler-Interview beantwortet Fragen der Fans

Will Shen, Lead Quest Designer von Starfield, hat sich in einem neuen Entwickler-Interview den Fragen der Fans gestellt. Das Interview könnt ihr euch hier im Video anschauen.

Bethesda gibt bekannt: „Lead Quest Designer Will Shen beantwortet in unserem zweiten Constellation Questions Video einige der am häufigsten gestellten Fragen der Community zu den Quests von Starfield. „

„In unserem ersten Constellation Questions-Video haben wir mit Game Director Todd Howard über Starfield gesprochen. Jetzt sprechen wir mit dem Mann hinter Starfields Hauptreise, Lead Quest Designer Will Shen, über Quests. Shen gibt Einblicke in die Funktionsweise von Zufallsbegegnungen auf den vielen Planeten von Starfield, in die Reaktionen von NSCs und Begleitern auf eure Entscheidungen, in die Frage, ob ihr euch im selben Durchgang allen Fraktionen anschließen könnt, und vieles mehr.“