Starfield: Entwickler sprechen über Intention des New Game Plus-Konzepts

In der Welt von Starfield bleibt das New Game Plus-System eines der ungewöhnlichsten und zugleich am meisten diskutierten Elemente des gesamten Spiels. Besonders die sogenannte Unity-Entscheidung, die im Rahmen der Hauptquest „One Giant Leap“ auftritt, bildet dabei das narrative Herzstück dieses Ansatzes und stellt Spieler vor einen radikalen Neuanfang innerhalb eines neuen Universums.
Im Gespräch mit GamesRadar haben Game Director und Executive Producer Todd Howard sowie Lead Creative Producer Tim Lamb nun einen tieferen Einblick in die ursprünglichen Designziele hinter diesem System gegeben. Dabei wird deutlich, dass Bethesda mit der Integration von New Game Plus weit mehr als nur eine spielmechanische Funktion beabsichtigt hatte. Vielmehr sollte eine narrative Ebene entstehen, die das eigene Spielerhandeln emotional hinterfragt und den Übergang in eine neue Realität erzählerisch auflädt.
Die Entscheidung, die Unity zu betreten, verwandelt den eigenen Charakter in einen Starborn und führt in eine komplett neue Version des Universums. Während Fortschritt erhalten bleiben kann, werden gleichzeitig Beziehungen, Missionen und bekannte Strukturen zurückgesetzt.
Genau dieser Bruch zwischen Fortschritt und Verlust sollte laut Howard eine zentrale emotionale Frage aufwerfen, die viele Spieler jedoch nicht in vollem Umfang wahrgenommen haben. Es geht dabei um die Idee, ob der Wunsch nach vollständiger Kontrolle über alle Inhalte stärker wiegt als das bewusste Loslassen der bisherigen Welt.
Tim Lamb erklärte zudem, dass frühes Playtesting eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieses Systems spielte. Viele Tester wollten nach dem Ende der Hauptgeschichte einfach weiterspielen, was letztlich zur Einführung der Unity als narrativer Übergang in ein New Game Plus führte. Der Ansatz sollte keine Strafe darstellen, sondern eine bedeutungsvolle Fortsetzung ermöglichen, die eng mit der Spielwelt verknüpft ist.
Mit dem aktuellen Update rund um die sogenannten Free Lanes wurde dieses System nun weiter angepasst. Spieler erhalten die Möglichkeit, eine Maschine zu bauen, die es erlaubt, bis zu 50 Gegenstände in die neue Realität mitzunehmen. Damit reagiert das Studio auf den Wunsch, erarbeitete Ausrüstung nicht vollständig zurückzulassen und gleichzeitig den Kern der Unity-Idee zu bewahren.
Auch die Einführung von X-Tech, das die Weiterentwicklung von Waffen und Ausrüstung ermöglicht, spielt in diese Designentscheidung hinein. Da Spieler viel Zeit in den Ausbau ihrer Ausrüstung investieren, sollte verhindert werden, dass diese Fortschritte vollständig verloren gehen. Stattdessen entsteht ein Gleichgewicht zwischen Neubeginn und kontinuierlicher Weiterentwicklung.
Todd Howard beschreibt dieses Konzept als Teil eines erweiterten langfristigen Spielzyklus, der Starfield als sogenanntes „Elder Loop“-Erlebnis positionieren soll. Inhalte wie die Trackers Alliance sind dabei so gestaltet, dass sie einzelne Spielsitzungen bereichern, während Updates langfristig dafür sorgen sollen, dass sich das Gesamterlebnis auch über viele Stunden hinweg weiterentwickelt.
Damit bleibt Starfield weiterhin ein Spiel, das sein New Game Plus nicht nur als Mechanik versteht, sondern als erzählerisches Werkzeug, das den Spieler immer wieder vor die gleiche grundlegende Entscheidung stellt: festhalten oder loslassen, weitermachen oder neu beginnen.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Okay, von dem Gerät wusste ich nichts – jetzt habe ich Interesse an einem weiteren Durchgang 😄
Gibt es erst seit dem update.
Ich spiele keine Spiele mehrmals durch. Außer Metal Gear Solid, das habe ich 30 Mal durchgespielt oder so
Mir stellt sich dabei nur eine Frage, die sich mir immer stellt und die immer gleiche Antwort bekommt:
Warum sollte ich ein Spiel 2x durch spielen nur um etwas zu entdecken was ich vielleicht vorher übersehen oder nicht hatte? Antwort : Gibt keinen Grund.
Bei Starfield läuft aber die Geschichte jedesmal etwas anders ab. Das ist schon cool.
Und trotz allem bleibt 90-95% des Spiels gleich.
Da sagt „nur um etwas zu entdecken was ich vielleicht vorher übersehen oder nicht hatte“ aus 🙂
Spiele viele Spiele öfters durch.
Ich konnte bisher nicht loslassen. Über 1 Mio. an Credits, jede Menge top Waffen und Ausrüstungen, mehrere Schiffe, mehrere Außenposten. Davon der größte mit tausenden von Ressourcen für die Forschung, die ich auf 100 % bringen wollte.
Vom Tellerwäscher zum Millionär
Als ich die Mine auf Vectera verlies, war ich noch ein Nichts.
Bin auf NG11 … spute Dich.
Kann ich mit Stufe 114 mithalten?😄
Aktuell muss ich Delta zeigen, wer überlegen ist.😅
Stufe 114 ist schon mal solide. Bei NG11 haste vor allem auch alle Kräfte gemaxt.
Muss ich zum Verbessern der Kräfte wirklich immer zu den Tempeln? Das frisst enorm viel Zeit, könnte ich mir vorstellen. Glaube, dass man nun auch Essenzen nutzen kann oder so.
Nur Tempel so weit ich weiß. Alle besuchen in jedem Durchgang
Nein, dass geht jetzt auch anders. Man kann diese Resonanzen die man von Sternenblüter bekommt nutzen um sie aufzuwerten. Man muss daer nur noch die Kraft erwerben.
Du kannst jetzt auch Gegenstände mit rüber nehmen und zwar anfänglich 50 Pfund oder Kilo.
Da Munition nix kostet kannste natürlich ein großen Batzen Geld indirekt mitnehmen, vorallem.wenn du gute Handels Perks hast.
Bethesda hat mit Starfield einfach mal so das beste New Game+ integriert was ich kenne. Es passt so perfekt in das Starfield Universum und fügt sich perfekt in die faszinierende Spielwelt und Story von Starfield ein. Einfach nur großartig und definitiv nicht 08/15.
Sehe ich genauso.
Müsste ich mich mal näher mit beschäftigen 🤔.
Es sind nicht 50 Gegenstände die man mitnehmen kann sondern es geht um das Gewicht, eine schwere Waffe und Anzug kann da schon den halben Platz nehmen.
Da Munition aber kein Gewicht hat lann man natürlich eine erhebliche Menge seines Kapitals mitnehmen statt bei 0 anzufangen.
Ich spiele Spiele nur öfters durch wenn ich es aufgrund meines Completionist Zwangs muss. 😂😂
Ich weil ich Lust darauf habe.
Auch gut. 👍😜