Starfield: Entwickler sprechen über Intention des New Game Plus-Konzepts

In der Welt von Starfield bleibt das New Game Plus-System eines der ungewöhnlichsten und zugleich am meisten diskutierten Elemente des gesamten Spiels. Besonders die sogenannte Unity-Entscheidung, die im Rahmen der Hauptquest „One Giant Leap“ auftritt, bildet dabei das narrative Herzstück dieses Ansatzes und stellt Spieler vor einen radikalen Neuanfang innerhalb eines neuen Universums.

Im Gespräch mit GamesRadar haben Game Director und Executive Producer Todd Howard sowie Lead Creative Producer Tim Lamb nun einen tieferen Einblick in die ursprünglichen Designziele hinter diesem System gegeben. Dabei wird deutlich, dass Bethesda mit der Integration von New Game Plus weit mehr als nur eine spielmechanische Funktion beabsichtigt hatte. Vielmehr sollte eine narrative Ebene entstehen, die das eigene Spielerhandeln emotional hinterfragt und den Übergang in eine neue Realität erzählerisch auflädt.

Die Entscheidung, die Unity zu betreten, verwandelt den eigenen Charakter in einen Starborn und führt in eine komplett neue Version des Universums. Während Fortschritt erhalten bleiben kann, werden gleichzeitig Beziehungen, Missionen und bekannte Strukturen zurückgesetzt.

Genau dieser Bruch zwischen Fortschritt und Verlust sollte laut Howard eine zentrale emotionale Frage aufwerfen, die viele Spieler jedoch nicht in vollem Umfang wahrgenommen haben. Es geht dabei um die Idee, ob der Wunsch nach vollständiger Kontrolle über alle Inhalte stärker wiegt als das bewusste Loslassen der bisherigen Welt.

Tim Lamb erklärte zudem, dass frühes Playtesting eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieses Systems spielte. Viele Tester wollten nach dem Ende der Hauptgeschichte einfach weiterspielen, was letztlich zur Einführung der Unity als narrativer Übergang in ein New Game Plus führte. Der Ansatz sollte keine Strafe darstellen, sondern eine bedeutungsvolle Fortsetzung ermöglichen, die eng mit der Spielwelt verknüpft ist.

Mit dem aktuellen Update rund um die sogenannten Free Lanes wurde dieses System nun weiter angepasst. Spieler erhalten die Möglichkeit, eine Maschine zu bauen, die es erlaubt, bis zu 50 Gegenstände in die neue Realität mitzunehmen. Damit reagiert das Studio auf den Wunsch, erarbeitete Ausrüstung nicht vollständig zurückzulassen und gleichzeitig den Kern der Unity-Idee zu bewahren.

Auch die Einführung von X-Tech, das die Weiterentwicklung von Waffen und Ausrüstung ermöglicht, spielt in diese Designentscheidung hinein. Da Spieler viel Zeit in den Ausbau ihrer Ausrüstung investieren, sollte verhindert werden, dass diese Fortschritte vollständig verloren gehen. Stattdessen entsteht ein Gleichgewicht zwischen Neubeginn und kontinuierlicher Weiterentwicklung.

Todd Howard beschreibt dieses Konzept als Teil eines erweiterten langfristigen Spielzyklus, der Starfield als sogenanntes „Elder Loop“-Erlebnis positionieren soll. Inhalte wie die Trackers Alliance sind dabei so gestaltet, dass sie einzelne Spielsitzungen bereichern, während Updates langfristig dafür sorgen sollen, dass sich das Gesamterlebnis auch über viele Stunden hinweg weiterentwickelt.

Damit bleibt Starfield weiterhin ein Spiel, das sein New Game Plus nicht nur als Mechanik versteht, sondern als erzählerisches Werkzeug, das den Spieler immer wieder vor die gleiche grundlegende Entscheidung stellt: festhalten oder loslassen, weitermachen oder neu beginnen.