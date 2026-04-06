Starfield: Erfolge zum Terran Armada-DLC verraten neue Inhalte

Mit dem kommenden Release der Erweiterung richtet sich der Blick auf die Zukunft von Starfield. Der neue DLC „Terran Armada“, der am 7. April erscheint, sorgt bereits vorab für Diskussionen – vor allem wegen kürzlich aufgetauchter Steam-Erfolge.

Diese Achievements liefern Hinweise auf bislang nicht offiziell bestätigte Inhalte und könnten auf größere Gameplay-Erweiterungen hindeuten, als bislang kommuniziert wurde. Besonders ein Erfolg lässt aufhorchen: Spieler sollen offenbar künftig Außenposten errichten und diese an Fraktionen übergeben können – eine Funktion, die dem Outpost-System mehr Tiefe verleihen würde.

Ein weiterer Erfolg verweist auf einen mysteriösen Ort namens „New Babylon“, der bislang in keinem Trailer oder Entwickler-Statement erwähnt wurde. Ob es sich dabei um eine neue Stadt, einen Planeten oder eine Raumstation handelt, bleibt bislang unklar. Die Existenz eines Achievements deutet jedoch auf eine größere Rolle innerhalb der Erweiterung hin.

Auch ein neuer Begleiter scheint im Fokus zu stehen: Der Roboter „Delta“ kann offenbar vollständig aufgewertet werden. Dabei wird er als ambivalente Figur beschrieben – nicht eindeutig gut, aber auch nicht klar böse – was an bekannte Charaktere aus anderen Sci-Fi-Spielen erinnert.

Insgesamt deuten die Hinweise darauf hin, dass Terran Armada mehr neue Systeme und Inhalte bietet, als bislang offiziell bestätigt wurde. Die vollständige Liste der Achievements könnte jedoch noch weitere Spoiler enthalten, weshalb vorsichtiges Erkunden empfohlen ist.