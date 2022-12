Starfield: Erste Informationen zu den Gefährten im Spiel

Will Shen, Lead Quest Designer von Starfield, gibt erste Informationen bekannt, welche Rollen einige der Gefährten während der Quests spielen werden, die ihr für eure Missionen ausgewählt habt.

Zuerst wurde enthüllt, dass die Begleiter in der Constellation-Storyline, also der Hauptquest, viele Ansichten und Standpunkte zu den Entscheidungen haben werden, die ihr in der Hauptstoryline trefft.

Dazu könnt ihr an einigen Stellen euren Begleiter bitten, für euch zu sprechen, um bestimmte Situationen zu klären.

Es kann also sein, dass man einen Begleiter bei sich hat und man wird herausgefordert.

Jemand wird euch vor den Koffer treten und sagen: „Du kommst hier nicht rein!“, und ihr könnt euch in der Tat an euren Begleiter wenden und sagen: „Hey, könntest du das regeln?“, und er wird tatsächlich in eurem Namen sprechen, und es könnte Konsequenzen haben, gute oder schlechte, für das, was er zu sagen hat. (Unweigerlich erinnert uns dieses Beispiel an die Hosenscheißer-Szene aus Terminator 2, was uns ein dickes Grinsen ins Gesicht zaubert.) Und all die üblichen Dinge, die man von Gefolgsleuten erwartet, können passieren.

Die Begleiter werden euch in jede Gefahr folgen, ihr könnt mit ihnen Ausrüstung tauschen, und sie werden euer Schiff bemannen. Sie werden euch also auf eurem Schiff aushelfen.

Während eures Abenteuers versorgt euch euer Rucksack mit Sauerstoff, reinigt euch mit Kohlendioxid und kann euch einen „Schub“ geben. Die „Digipicks“ sind die „Weltraum-Dietriche“ und somit das universelle Werkzeug, um alle digitalen Schlösser zu knacken.

Die NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) reagieren auch unterschiedlich, je nachdem, wie ihr als Spieler die Quest abschließt.

Alle Questlinien haben wichtige Charaktere und Schlüsselmomente und eure Begleiter werden über eure Entscheidungen, die ihr trefft, nachdenken, und sie werden eine Meinung dazu haben, gut oder schlecht.

Und bei einigen der Handlungsstränge und auch bei der Hauptquest geht es darum, wer überhaupt mit euch am Ende Seite an Seite die Reise erleben darf.

Ihr entscheidet manchmal über das Schicksal anderer, sogar ob jemand lebt oder stirbt und ob jemand noch in der Fraktion bleibt oder ob ihr entscheidet, dass derjenige die Fraktion verlassen muss. Alle Entscheidungen haben Einfluss auf den weiteren Verlauf und es gibt eine Menge unterschiedlicher Dinge, die passieren können und passieren werden.

Auf eurer Reise in Starfield solltet ihr dazu immer sicherstellen, dass euer Schiff mit den richtigen Waffen ausgestattet ist, um euch im Kampf zu unterstützen. Die Anpassungsmöglichkeiten und den Outpost-Editor haben wir euch hier ausführlich vorgestellt.

Sollte euch euer eigenes Raumschiff irgendwann nicht mehr gefallen, dann könnt ihr sogar andere Raumfahrzeuge stehlen.

Des Weiteren zeigen wir euch das breit gefächerte Skill- und Craft-System und den umfangreichen Charakter-Editor. Noch mehr spannende Details gibt es hier.

In Starfield gibt so viele Dinge zu sehen, so viele Orte zu besuchen, Menschen zu treffen und die nächste Erkundung wartet schon am Horizont.

Während eurer Erkundung der Siedlungssysteme werdet ihr auf eine Vielzahl von Gruppen begegnen. Von der Crimson Fleet bis zu den United Colonies, überall lauern unterschiedliche Fraktionen und Gruppierungen mit ihren ganz eigenen Ansichten und Konflikten.

Die Erkundung der verschiedenen Planeten kann dabei äußerst gefährlich sein. Haltet euch deswegen am besten zu Beginn von der örtlichen Tierwelt fern. Einige sind freundlich. Andere nicht so sehr!