Starfield: Erweiterung und PS5‑Port Enthüllung in Kürze möglich

In der Gerüchteküche rund um Starfield brodelt es erneut – oder immer noch, je nachdem, wann ihr eingestiegen seid.
Mehrere Insider behaupten, dass Bethesda im kommenden Monat eine umfangreiche Erweiterung für das Sci‑Fi‑RPG vorstellen könnte – und gleichzeitig eine PS5‑Portierung ankündigt. Offiziell bestätigt ist nichts, doch die Spekulationen verdichten sich.
Die angebliche Enthüllung könnte im Rahmen eines größeren Xbox‑ oder Bethesda‑Showcase stattfinden.
Besonders brisant ist der PS5‑Aspekt: Starfield wurde ursprünglich als Xbox‑ und PC‑exklusiver Titel veröffentlicht und galt lange als Aushängeschild der Microsoft‑Strategie.
Eine PS5‑Version wäre ein deutliches Signal für Microsofts zunehmend plattformoffenen Ansatz, der bereits bei anderen First‑Party‑Titeln sichtbar wurde.
Die Expansion selbst soll laut Gerüchten den bisher größten Content‑Sprung seit Release darstellen. Details zu Umfang, Setting, Grafik-Upgrade oder Story gibt es nicht, doch Bethesda hatte bereits früher bestätigt, dass Starfield langfristig unterstützt und erweitert werden soll.
Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt alles Spekulation. Die Kombination aus Erweiterung und PS5‑Port wäre jedoch ein starkes Doppelpaket – und könnte Starfield erneut in den Mittelpunkt der Gaming‑Diskussion rücken.
- Starfield: 2.0 soll existieren, aber keiner weiß genaueres
- Starfield: „Unreal‑ify“-Upgrade für Starfield 2.0 als Grundlage für Fallout 5 und The Elder Scrolls VI
Hoffentlich kommt es bald, dann haben wir ein Dauergerücht weniger 😬
Auf einen weiteren DLC für dieses RPG Meisterwerk freue ich mich extrem. Dann werde ich wohl auch das ganze Spiel im NG+ nochmal durchspielen.
Da müssten die es grundlegend geändert haben, dass ich es mir nochmals geben würde.
War für mich 2023 einfach die größte Enttäuschung seit langem, hab da massiv mehr erwartet.
Ist das schon so alt? Ich werde mit dem Setting auch absolut nicht warm, eins dieser Spiele, die ich nicht mal zu meinem Pile of Shame zählen würde.
Was hast du erwartet? „Sixteen times the detail!“?
Den PS5-Port wird man ziemlich sicher noch nachreichen…Das Spiel selbst konnte den immens hohen Erwartungen nie gerecht werden, der DLC Shattered Space war sogar richtig schwach…Muss da immer schmunzeln wenn vereinzelt Leute hier das Spiel als Meisterwerk bezeichnen^^…Nichts für ungut, aber Meisterwerke waren Skyrim, Fallout 3 oder Witcher 3 um mal so das Genre grob abzudecken…In die Kategorie gehört ein Starfield einfach absolut nicht…
Das ist alles, aber kein Meisterwerk. Clair Obscur war ein Meisterwerk, Starfield eher so, eventuell schön, dass es da ist.
Clair Obscur, Baldurs Gate 3, Elden Ring sowas sind Meisterwerk ja.
Dennoch nimmt Starfield bei mir persönlich einen besonderen Stellenwert ein.
Absolut!
Also bis auf die Performance fand ich das DLC Shattered Space wirklich sehr gut und Atmosphärisch gemacht.
Der neue Planet ist echt cool und düster und allgemein wurde etwas mehr Horror mit eingefügt.
Ich finde das DLC kam viel zu schlecht weg. Ist jedenfalls meine Meinung.
Die Story Quest war in Ordnung und die zahlreichen Sidequests waren teils sogar richtig gut und spannend gemacht.
Starfield hat Ecken und Kanten und als allgemeines Meisterwerk würde ich es jetzt auch nicht betiteln aber auf persönlicher Ebene ist es für mich ein Bethesda Meisterwerk.
Ich finde es witzig, dass im Hauptspiel die Erkundung und das Weltall oft kritisiert wurde. Im ersten DLC fällt der Weltraum weg, weil sich alles auf einen Planeten fokussiert. Nicht nur ein Planet, sondern sogar nur ein kleiner Teil davon. Dadurch hat man dem anderen Kritikpunkt (Erkundung) entgegengewirkt. Im DLC macht die Erkundung eben Sinn, weil alles gut erreichbar ist. Da wurde dann aber oftmals genau das kritisiert. Wenig Weltraum und alles an einem Ort.😄
Man wird es halt nie allen Recht machen können.
Auf Series X habe ich schon über 200 Stunden mit Starfield verbracht und ich liebe dieses Spiel. Für PS5 Pro würde ich Starfield auch nochmal kaufen und durchspielen. Schön nochmal Trophäen sammeln und abtauchen in diese tolle Atmosphärische Spielwelt.
Hoffentlich ist es für PS5 Pro dann nochmal etwas Performanter.
Bevor sie eine Erweiterung bringen: fixt doch bitte erst mal die ganzen Probleme des Spiels, die die Community seit Anfang an moniert und langweilt -unabhängig von den 3 Fans hier, die das als Meisterwerk bettiteln (sei ihnen ja gegönnt).
Was meinst du? Technisch läuft es doch sehr gut und ist stabil…oder meinst du Probleme vom Gameplay her? Den 995 leeren Planeten wirst nicht mal so Leben einhauchen…
Freu mich mega auf Starfield 2.0 da wird dann ein komplett neuer Durchgang gestartet 🙂. Den DLC nehm ich vielleicht mal im Sale mit…aber nur wenn er qualitativ besser als Shattered Space ist.
Keine Woche ohne dieses Gerücht, hoffentlich stimmt es damit das endlich aufhört.
„Besonders brisant ist der PS5‑Aspekt“
Drama, Drama, Dr. Ama.
Das Spiel wird so schlecht durch die PS5, das könnt ihr euch nicht vorstellen!
Oder wird es jetzt erst zu einem richtigen Spiel, weil es Xbox-Ku(n/r)den vorher nicht verdient hatten und nur die Beta spielen durften?
Egal! Alle haben doofe Ohren! 😉
Du hast dieses Gejammer absolut richtig auf den Punkt gebracht!!😄👍
Wird mit Release das beste Spiel auf der Playstation 5 sein. Schön für die Fans dort. 👍