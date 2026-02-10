Starfield: Erweiterung und PS5‑Port Enthüllung in Kürze möglich

Neue Insider‑Gerüchte behaupten, dass Bethesda im kommenden Monat sowohl die erste große Starfield‑Expansion als auch eine PS5‑Version vorstellen könnte.

In der Gerüchteküche rund um Starfield brodelt es erneut – oder immer noch, je nachdem, wann ihr eingestiegen seid.

Mehrere Insider behaupten, dass Bethesda im kommenden Monat eine umfangreiche Erweiterung für das Sci‑Fi‑RPG vorstellen könnte – und gleichzeitig eine PS5‑Portierung ankündigt. Offiziell bestätigt ist nichts, doch die Spekulationen verdichten sich.

Die angebliche Enthüllung könnte im Rahmen eines größeren Xbox‑ oder Bethesda‑Showcase stattfinden.

Besonders brisant ist der PS5‑Aspekt: Starfield wurde ursprünglich als Xbox‑ und PC‑exklusiver Titel veröffentlicht und galt lange als Aushängeschild der Microsoft‑Strategie.

Eine PS5‑Version wäre ein deutliches Signal für Microsofts zunehmend plattformoffenen Ansatz, der bereits bei anderen First‑Party‑Titeln sichtbar wurde.

Die Expansion selbst soll laut Gerüchten den bisher größten Content‑Sprung seit Release darstellen. Details zu Umfang, Setting, Grafik-Upgrade oder Story gibt es nicht, doch Bethesda hatte bereits früher bestätigt, dass Starfield langfristig unterstützt und erweitert werden soll.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt alles Spekulation. Die Kombination aus Erweiterung und PS5‑Port wäre jedoch ein starkes Doppelpaket – und könnte Starfield erneut in den Mittelpunkt der Gaming‑Diskussion rücken.